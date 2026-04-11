وفد أمريكي رفيع المستوى يصل إسلام أباد لإجراء محادثات مع إيران وسط توترات إقليمية

شهدت إسلام أباد وصول وفد أمريكي رفيع المستوى، بقيادة مسؤولين من إدارة ترامب، لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني وسط أجواء من التوتر الإقليمي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات مرتبطة بملفات عدة، بما في ذلك الأزمة اللبنانية والعقوبات المفروضة، مع توقعات بمسار تفاوضي صعب ومعقد.

وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى إسلام أباد، بقيادة جيه.دي فانس، نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، وضم شخصيات بارزة مثل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس، وجاريد كوشنر، صهر ترامب. هبط الوفد على متن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، في قاعدة جوية بإسلام أباد. كان في استقبالهم قائد الجيش ال باكستان ي عاصم منير ووزير الخارجية إسحاق دار. عبر دار عن أمله في مشاركة الولايات المتحدة و إيران بشكل بناء في محادثات السلام. وأكد مجدداً رغبة إسلام أباد في تيسير التوصل إلى حل دائم للصراع.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب توترات كبيرة بين البلدين، وتعتبر هذه المحادثات هي الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وأول مفاوضات رسمية مباشرة منذ عام 2015. وفي عام 2018، حظر الزعيم الأعلى الإيراني آنذاك، آية الله علي خامنئي، أي محادثات مباشرة أخرى بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، لكن يبدو أن الظروف قد تغيرت. \أبدت إيران تحفظات بشأن المفاوضات، وأشارت إلى أن بدء المحادثات يتطلب تعهدات بشأن لبنان والعقوبات المفروضة. كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد أعلنت أن الحملة في لبنان ليست جزءاً من وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بينما تصر طهران على أنها كذلك. وفي المقابل، أعلنت إيران استعدادها للتوصل إلى اتفاق إذا عرضت واشنطن ما وصفته باتفاق حقيقي ومنحت بلادها حقوقها. وعلى الرغم من ذلك، لم يصدر البيت الأبيض تعليقاً فورياً على المطالب الإيرانية. وفي تصريح له، ذكر الرئيس السابق ترامب أن إيران 'ليس لديها أوراق رابحة' وأشار إلى أن السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو التفاوض. وتشير المصادر إلى أن مسؤولين باكستانيين عقدوا محادثات تمهيدية على نحو منفصل مع فرق تحضيرية من الجانبين. ضمت الفرق الإيرانية 70 عضواً، بمن فيهم متخصصون في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى إعلاميين وموظفي دعم، بينما ضم الفريق الأمريكي حوالي 100 عضو. وقد أعرب مصدر باكستاني مقرب من المناقشات عن تفاؤله. وتشهد إسلام أباد إجراءات أمنية مشددة وإغلاقاً غير مسبوق قبل بدء المحادثات، حيث انتشرت قوات شبه عسكرية وقوات الجيش في الشوارع. \تزامنت هذه التطورات مع إعلان الرئاسة اللبنانية عن اتفاق على مناقشة إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد لبدء محادثات ثنائية بوساطة أمريكية، لكن السفارة الإسرائيلية في واشنطن اعتبرت هذه المحادثات بداية 'مفاوضات سلام رسمية'. تشمل أجندة طهران في محادثات إسلام أباد مطالب بتنازلات جديدة، بما في ذلك إنهاء العقوبات والاعتراف بسلطتها. كما جاء الموقف الإيراني المتشدد في أعقاب رسالة من الزعيم الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي، الذي طالب بتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بإيران خلال الصراع. في سياق متصل، أدى تعطل إمدادات الطاقة إلى تفاقم التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يستمر التأثير لعدة أشهر. ويسعى المفاوضون إلى إعادة فتح المضيق. وعلى الرغم من إعلان ترامب عن انتصار، لم تحقق الحرب الأهداف المرجوة مثل حرمان إيران من القدرة على ضرب جيرانها، وتفكيك برنامجها النووي، وتسهيل إطاحة شعبها بحكومته





