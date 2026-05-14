وفد المملكة يشارك في الاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، افتراضيًا اليوم، وفد ال مملكة المشارك في ال اجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعُقد الاجتماع برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- الشيخ سلمان آل خليفة، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض الوزراء خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومتابعة المستجدات لتحقيق ذلك.

وفي هذا الإطار، جرى مناقشة مستوى التقدم في استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، واعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة (2026-2028م)، والدليل الاسترشادي لمشاركة دول مجلس التعاون في الفعاليات الدولية الهامة، كما تناول الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.





