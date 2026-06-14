وفد قطري يزور طهران لبحث جهود الوساطة بين إيران وأمريكا

في خطوة دبلوماسية جديدة، يزور وفد قطري طهران لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين حول سبل تحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وسط تصريحات متفائلة من باكستان وأمريكا بقرب التوصل لاتفاق.

في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوتر بين إيران و الولايات المتحدة ، أجرى وفد قطر ي رفيع المستوى مباحثات مع مسؤولين إيران يين في العاصمة طهران، يوم الأحد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مساعٍ قطرية مستمرة للوساطة بين البلدين، حيث تسعى الدوحة إلى تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة. وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، فإن الوفد القطري ناقش مع الجانب الإيراني آخر التطورات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العملية التفاوضية الجارية مع واشنطن.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الملف الإيراني الأمريكي تطورات متسارعة، حيث صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة إكس بأن الجانبين أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام، متوقعاً إتمامه خلال 24 ساعة. وفي رد فعل فوري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن الاتفاق سيوقع الأحد، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة الدولية فور التوقيع. غير أن هذه التصريحات المتفائلة قوبلت بحذر من قبل المراقبين، نظراً لتعقيد الملف وتاريخه الحافل بالتقلبات.

وتخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي مفاوضات شاقة لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وتشمل القضايا الخلافية الرئيسية برنامج إيران النووي، ونفوذها الإقليمي، ودعمها للميليشيات في الشرق الأوسط. وفي خطوة تصعيدية، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك تلك الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بالتنسيق معها، مما أثار مخاوف من انهيار الهدنة واستئناف القتال، الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم عالمياً. وتعد قطر من أبرز الوسطاء في هذا الملف، حيث نجحت سابقاً في تسهيل اتفاقيات بين طهران وواشنطن، بما في ذلك صفقة تبادل سجناء. وتواصل الدوحة جهودها للحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، في محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد تكون لها عواقب وخيمة على الأمن العالمي والاقتصاد الدولي.

ومن المتوقع أن تستمر المشاورات في الأيام المقبلة، وسط ترقب دولي لنتائج هذه الجهود الحثيثة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطر إيران الولايات المتحدة الوساطة الأزمة النووية

United States Latest News, United States Headlines