وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي: بيان رسمي من رئاسة الجمهورية
📆5/28/2026 2:53 PM
الرئاسة اليمنية تعلن وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وتستحضر إسهاماته في المرحلة الانتقالية، وتعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية، عبر بيان رسمي أصدرته اليوم، وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي ، المناضل الكبير الذي توفي يوم الخميس إثر أزمة صحية مفاجئة في مقر إقامته بالرياض، وهو في الثمانينات من عمره.

وأعربت الرئاسة عن حزنها العميق وأسفها الكبير لهذا الفقيد الوطني، معتبرةً أن وفاته تمثل خسارة غNachm للبلاد وشعبها بعد مسيرة حافلة بالنضال والخدمة العامة. وأكد البيان أن هادي قد تحمل أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية عبر مسيرته الطويلة، فضلاً عن دوره الفاعل في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر، حيث تجسد في شخصه نموذج الدولة التي تلتزم بالشرعية الدستورية ووحدة الوطن ومصلحة الشعب فوق كل اعتبار، حتى في أصعب الظروف وأعقد التحولات

