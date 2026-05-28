توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض عن عمر 77 عاماً، بعد فترة حكم استمرت عشر سنوات شهدت أحداثاً تاريخية كالوحدة وسيطرة الحوثيين ونقل السلطة. يعود أصل هادي إلى محافظة أبين، وقد صعد من خلال الجيش ليصبح نائباً للرئيس ثم رئيساً، قبل أن يُنهي ولايته بتشكيل مجلس قيادة رئاسي عام 2022.

ينحدر هادي من مديرية غدير في محافظة أبين جنوب اليمن، وقد ولد هناك عام 1945. بدأ حياته المهنية في الجيش بعد تخرجه من مدرسة "جيش محمية عدن" العسكرية عام 1964، والتي كانت تُعرف محلياً باسم "جيش الليوي" وتأسست خلال فترة الاحتلال البريطاني لليمن الجنوبي. تابع التدريب في بريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق ومصر حتى عام 1970. برز اسمه سياسياً عام 1986 خلال الصراع الدامي داخل الحزب الاشتراكي الحاكم في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ثم حُكم عليه بالإعدام غيابياً وفُصل من الحزب.

بعد تحقيق الوحدة بين شمال وجنوب اليمن عام 1990، عُين مستشاراً في المجلس الرئاسي للرئيس علي عبد الله صالح. حصل هادي على درجة الماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية في القاهرة عام 1994، ورُقي خلال نفس السنة إلى رتبة اللواء وعُين وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس. انتخب نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام عام 1995. لعب هادي دوراً محورياً في إدارة الأزمة السياسية اليمنية عام 2011، حيث ترأس لجنة الطوارئ وتولى مهام الرئيس بالنيابة خلال治疗 صالح في السعودية.

وقّع الرئيس صالح اتفاقية نقل السلطة التي رشحت هادي كمرشح توافقي، ليفوز هادي في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بنسبة 99.8% من الأصوات. شهدت فترة رئاسته (2012-2022) turbulences كبيرة، بما في ذلك سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، واستقالته تحت ضغط في يناير 2015 والتي رفضها البرلمان، وانتقاله إلى عدن ثم إلى الرياض. وقع اتفاق سلام مع المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2019 وشكل حكومة جديدة عام 2020، لكن التحديات استمرت.

في أبريل 2022، نقل هادي صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي جديد برئاسة رشاد محمد العليمي لاستكمال المرحلة الانتقالية، في خطوة aimed بإنهاء الصراع. تعرض هادي خلال رئاسته لأربع محاولات اغتيال. يُذكر أن هادي كان معروفاً بهدوئه وت置身ه، وكان له دور مهم في التوسط بين الأطراف اليمنية المختلفة. 父亲 كان يعمل في الجيش، وتزوج وله أبناء.

تبقى فترة حكمه مثيرة للجدل بسبب فشله في الحفاظ على استقرار اليمن ومنع انزلاق البلاد into حرب أهلية شاملة، رغم الجهود الداخلية والإقليمية for السلام. تم خلال فترة ولايته إعادة هيكلة القوات المسلحة، لكن هذه الخطوة لم تنجح due to استمرار نفوذ صالح. بعد transfer الصلاحيات، غادر هادي الساحة السياسية الرسمية وتوفي لاحقاً في الرياض





اليمن عبد ربه منصور هادي وفاة رئيس يمني سابق صنعاء الحوثيون الرياض نقل السلطة الأزمة اليمنية اتفاق الرياض

