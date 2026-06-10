وفاة الفنانة سهام جلال: عائلتها تتحرى عن خطأ طبي وموجة حزن في الوسط الفني

وفاة الفنانة المصرية سهام جلال بشكل مفاجئ بعد عملية جراحية تثير جدلاً حول احتمال وجود خطأ طبي، وعائلتها تحقق في التقارير الطبية وسط حالة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

في العاشر من يونيو 2026، توفيت الفنانة المصرية سهام جلال بشكل مفاجئ بعد خضوعها لعملية جراحية لم تكن مصنفة ضمن العمليات الخطيرة. سرعان ما تحول الحادث إلى قضية رأي عام بعد أن أعلن شقيقها خالد جلال أن الأسرة تدرس فرضية وقوع خطأ طبي أدى إلى الوفاة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن شقيقته كانت تعاني من آلام في الظهر وانسداد في شرايين القدم، وأن الطبيب المعالج طمأنها قبل دخول غرفة العمليات. غير أن حالتها تدهورت فجأة أثناء الجراحة لتلفظ أنفاسها الأخيرة. تتحرى عائلة الراحلة الآن عن التقارير الطبية كاملة ونتائج الفحوصات التي أجريت قبل العملية، في محاولة لمعرفة السبب الحقيقي وراء الهبوط المفاجئ الذي انتهى بوفاتها. كما ترددت أنباء عن تواصل الأسرة مع نقابة المهن التمثيلية لمساعدتها في الحصول على المستندات من المستشفى والوقوف على ملابسات الحادث.

وأكد شقيق الفنانة أن العائلة لن تتسرع في اتهام أي طرف، ولكنها ستعلن الحقيقة إذا ثبت وجود خطأ طبي، مشدداً على أنهم لا يريدون ظلم أحد دون دليل قاطع. على الجانب الإنساني، أثارت الوفاة موجة واسعة من الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تذكر النشطاء والمقربون المعاناة النفسية التي عاشتها سهام جلال في أيامها الأخيرة.

كانت الفنانة قد ناشدت زملاءها ومسؤولي الوسط الفني علناً لتوفير فرصة عمل تعيدها إلى الأضواء وتحسن حالتها المعنوية، لكن هذه المناشدات قوبلت بالتجاهل والخذلان، مما زاد من شعورها بالإحباط والعزلة. ويطالب الكثيرون الآن بتحقيق شامل في ظروف وفاتها، سواء من الناحية الطبية أو النفسية، محملين الوسط الفني جزءاً من المسؤولية عن إهمالها في محنة احتاجت فيها إلى الدعم والمساندة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وفاة سهام جلال خطأ طبي فنانة مصرية تحقيق عائلي عزلة فنية

United States Latest News, United States Headlines