وفاة أطفال رانيا العباسي: مسؤوليات تتكشف وتوصلات قضائية جديدة

أعلنت الطبيبة رانيا العباسي عن وفاة أطفالها بعد سنوات من الاختفاء، وتزامنًا مع زيارة وفد رسمي وإعلان عن ضبط مشتبهين وإثبات تورط ميليشيات نظامية في الجريمة.

أعلنت الطبيبة رانيا العباسي وزوجها الطبيب عبد الرحمن ياسين عن وفاة أطفالهما الذين ظل مصيرهم غامضًا لسنوات، مشددين على أن المسؤولين عن هذه الفاجعة سيواجهون العدالة دون ملل.

جاءت المصادرة في وقت تزامن مع اتصال فيديو تم بين العائلة ورئيس مجلس الأمن السوري، علي كلمن. خلال المكالمة، أعرب الرئيس السوري عن تعازيه العميقة للزوجين، مؤكداً أن جميع من شاركوا في جرائم ارتكبت خلال فترة النظام السابق سيُحاسَبون أمام القانون، وأن التحقيقات لا تزال جارية لاستخراج كل تفاصيل القضية والحكم على المتورطين.

في الوقت نفسه، قامت وفود رسمية بزيارة منزل رانيا في مدينة طرطوس، بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، ونائب وزير الداخلية عبد القادر الطحان، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين. تم خلال الزيارة الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية نجحت في ضبط أمجد يوسف وعدد من الأفراد المرتبطين بالملف، وأنهم سيُستدعون أمام القضاء لتحديد مسؤولياتهم.

وأوضح المسؤولون أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الأطفال لقوا حتفهم على يد مجموعات ميليشيات مدمجة في النظام المخلوع، مما يضاعف حجم المسؤولية على الجهات التي استخدمت القوة ضد المدنيين. الهيئة الوطنية للمفقودين، التي تأسست لتوثيق حالات الفقدان وتوفير الدعم للأسر المتضررة، صرحت بأنها توصلت إلى نتائج حاسمة بشأن مصير أطفال رانيا العباسي، مؤكدةً أن الوقائع تكشف عن جريمة صادمة لا يمكن تبريرها أو قبولها في أي سياق.

وشددت على أن الدولة ستحافظ على مسار العدالة وستواصل جهودها للبحث عن جميع المفقودين وإرسالهم إلى أحفادهم، بغض النظر عن مدى تعقيد وتاريخ هذه القضايا. وفي بيان مشترك مع وزارة الداخلية، أُفصِلت الأدلة التي توضح أن الأطفال قُتلوا على يد ميليشيات متحيزة تابعة للنظام، ما يعكس ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتواطئة وإعادة بناء الثقة مع المجتمع. يواصل المجتمع السوري أن يُعبر عن تضامنٍ واسع مع عائلة العباسي، مطالبًا بنهاية العنف والظلم وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة في المستقبل





