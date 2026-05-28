وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 81 عاما

أفادت تقارير إعلامية غير رسمية، اليوم الخميس، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 81 عاما في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

أفادت تقارير إعلامية غير رسمية، اليوم الخميس، ب وفاة الرئيس ال يمن ي السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 81 عاما في مقر إقامته بالعاصمة السعودية ال رياض .

وشغل هادي منصب نائب رئيس اليمن (1994-2012)، وزير للدفاع، محافظ لعدن، وانتخب رئيسا توافقيا في انتخابات غير تنافسية (استفتاء) في 21 فبراير 2012، بدعم من مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق الأممي. في أبريل/نيسان 2022، قرر هادي نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، لينتهي بذلك عهد حكمه الذي دام 10 سنوات، منها نحو 7 سنوات في المنفى من الرياض.

وشهدت اليمن في عهده الحرب الأهلية بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2014 ودخولهم عدن في 2015، مما اضطره إلى إعلان استقالة ثم التراجع عنها والتوجه إلى عدن ثم إلى الرياض. يعاني عبد ربه منصور هادي من اعتلال في وظائف القلب منذ 2011، ويخضع لفحوصات طبية دورية في الولايات المتحدة وعلى الرغم من الانتشار الواسع للخبر على حسابات ومواقع إخبارية عدة، إلا أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي تأكيد رسمي من رئاسة الجمهورية اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي، كما لم تعلن السلطات في المملكة العربية السعودية عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

أطلق الفريق الأمني لسفينة شحن في خليج عدن عيارات تحذيرية لإبعاد زورق يحمل 5 مسلحين حاولوا الاقتراب من سفينة شحن في حادث ثان بنفس المنطقة خلال أقل من 24 ساعة. أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عبد ربه منصور هادي يمن رئيس يمني وفاة رياض

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

منظمة الصحة العالمية تصنف كورونا 'وباء عالميا'أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف فيروس كورونا 'وباء عالميا' وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأمين العام للمنظمة (مقرها جنيف)، في مؤتمر صحفي، إنه بات بالإمكان 'تصنيف كورونا وباء عالميا'

Read more »

وفاة المغني الأمريكي كيني روجرز عن عمر 81 عاماأعلنت أسرة المغني الأمريكي الشهير، كيني روغرز، اليوم السبت، وفاته عن عمر 81 عاما.

Read more »

أردوغان يقر تغييرات إدارية واسعة في تركيا تشمل 41 والياأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغييرات إدارة واسعة، شملت ولاة 41 ولاية (من أصل 81)..

Read more »

'الصحة': زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%'الصحة': زيادة طاقة وحدات العناية المركزة بمستشفيات ‏مكة بنسبة 81%

Read more »

التفاصيل الكاملة لبيان الداخلية حول تنفيذ حكم القتل في 81 مداناً بجرائم إرهابية | صحيفة المواطن الإلكترونيةالتفاصيل الكاملة لبيان الداخلية حول تنفيذ حكم القتل في 81 مداناً بجرائم إرهابية أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق (81) مدانًا بقضايا

Read more »

علاقة رقم 81 بـ منتخب الأرجنتين في بطولات كأس العالم | صحيفة المواطن الإلكترونيةعلاقة رقم 81 بـ منتخب الأرجنتين في بطولات كأس العالم مع تبقي 81 يومًا على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، يحمل الرقم 81 ذكرى مميزة لـ منتخب الأرجنتين.

Read more »