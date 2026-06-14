وفاة القعقاع بن عنتر في فوهة حرضة دمت: صدمة وجدل حول مخاطر مغامرات الشهرة

توفي القعقاع بن عنتر، المعروف بـ"سبايدر مان اليمن"، بعد سقوطه داخل فوهة بركانية في الضالع، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر محتوى المغامرات الخطرة والظروف المعيشية الصعبة التي تدفع الشباب إلى مثل هذه الأفعال.

عمت الحزن الأوساط اليمنية والعربية عقب وفاة الشاب القعقاع بن عنتر ، البالغ من العمر ثلاثين عاماً، بعد سقوطه داخل فوهة حرضة دمت البركانية في محافظة الضالع.

كان القعقاع مشهوراً بمغامرات التسلق الخطرة التي يوثّقها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أكسبه لقب "سبايدر مان اليمن". في ذلك اليوم، فقد التوازن وهو يقترب من حافة الفوهة وسقط إلى عمق كبير، حيث واجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في انتشاله بسبب التضاريس الوعرة وارتفاع درجات الحرارة داخل الفوهة، ما استغرق ساعات طويلة قبل أن يتمكنوا من استخراج جثمانه. أعاد الحادث إلى السطح نقاشاً واسعاً حول مخاطر المحتوى الرقمي الذي يروّج لمغامرات خطرة بغية الحصول على الشهرة أو المشاهدات.

فقد أشار المتابعون إلى غياب إجراءات السلامة الكافية في مثل هذه الأنشطة، مؤكدين أن انتشار هذه الفيديوهات يشجع الآخرين على تقليدها دون الاستعداد الفعلي. كما سلطت التعليقات الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي كان القعقاع يتحدث عنها، مشيراً إلى أن السعي لتحسين مستوى معيشته كان يدفعه إلى خوض هذه المغامرات بالرغم من المخاطر الكبيرة. تباين ردود الفعل بين من يرون القعقاع ضحية لظروف اقتصادية قاسية، ومن يلقون اللوم على سلوكه الشخصي.

فبعض الناشطين انتقدوا ما وصفوه "بعدم الاستفادة من قدراته الاستثنائية في التسلق" مقترحين توظيف مهاراته في فرق الإنقاذ والطوارئ، بينما أشار آخرون إلى أن الثقة المتفائلة قد تحولت إلى غرور أدى إلى وقوع الحادث. علق كمال السلامي بحدوث الفجوة بين الاهتمام الإعلامي والاعتراف بالموهبة خلال حياة القعقاع، مشيراً إلى أن الشهرة جاءت فقط بعد وفاته.

وعلى الرغم من اختلاف الآراء، يبقى الحادث مثالاً على الحاجة الماسة إلى توفير بيئات أكثر أماناً للمغامرين والهواة، وتفعيل برامج توعية وإرشاد لتقليل المخاطر التي قد تنجم عن السعي وراء الشهرة أو الدخل. من المتوقع أن تستمر ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القادمة، مع تزايد الدعوات إلى مراجعة السياسات التنظيمية وتقديم دعم مؤسسي للرياضيين والمغامرين في اليمن





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