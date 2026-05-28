وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض

أعلنت مصادر يمنية وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر 80 عامًا بعد تدهور حالته الصحية في العاصمة السعودية الرياض، وسيُدفن بعد غد الجمعة.

أفادت مصادر يمنية مطلعة لصحيفة عكاظ ب وفاة الرئيس اليمن ي السابق عبد ربه منصور هادي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض ، وذلك بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكان هادي البالغ من العمر 80 عاما قد تعرض لوعكة صحية خفيفة في منزله قبل أن يتردد على المستشفى عدة مرات، وظل تحت الرعاية الطبية المركزة خلال الأسبوعين الأخيرين. وذكرت المصادر أن هادي كان يعاني من مشكلات مزمنة في القلب، واعتاد السفر سنويا إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات دورية في مستشفى بكليفلاند، إلا أن حالته تدهورت بشكل خطير الأسبوع الماضي ليفارق الحياة في السادسة صباحا.

من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل بعد صلاة عصر غد الجمعة في مقبرة بالرياض، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية، مع توقعات بإصدار بيان رسمي من السلطات السعودية أو الحكومة اليمنية خلال الساعات القادمة. وتأتي هذه الوفاة في وقت تشهد فيه اليمن أزمة سياسية وإنسانية مستمرة، حيث كان هادي شخصية محورية في المشهد اليمني منذ ثورة 2011.

ولد عبد ربه منصور هادي في 1 سبتمبر 1945، وتولى رئاسة الجمهورية اليمنية في 2012 كمرشح توافقي بدعم من حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، خلفا للرئيس علي عبد الله صالح الذي تنحى بعد احتجاجات شعبية. وشغل هادي قبل ذلك منصب نائب الرئيس من 1994 إلى 2012، كما كان قائدا أعلى للقوات المسلحة والأمن.

وخلال فترة حكمه التي استمرت حتى 2022، أجرى هادي إصلاحات واسعة في الجيش والأجهزة الأمنية شملت إقالة قادة موالين للنظام السابق وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية بهدف إبعادها عن الصراعات السياسية، وهي خطوات أثارت جدلا واسعا وأدت إلى توترات مع جماعة الحوثي التي سيطرت على صنعاء في 2014. وقد تركت وفاة هادي فراغا في الساحة السياسية اليمنية، حيث كان يمثل تيارا مهما في المعارضة للحوثيين، ومن المتوقع أن تؤثر على مسار المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

وتوالت ردود فعل متباينة من شخصيات سياسية يمنية وعربية، حيث أعرب بعضهم عن حزنهم وأشادوا بدوره في المرحلة الانتقالية، بينما أبدى آخرون تحفظات على سياساته. ويبقى مصير العملية السياسية في اليمن غامضا في ظل غياب شخصية توافقية بحجم هادي، الذي ظل رمزا للمرحلة الانتقالية رغم الانتقادات التي وجهت له





