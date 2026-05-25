وفاة 220 حالة مشتبه في إيبولا في الكونغو وأوغندا: الضغط يزداد على فرق الاستجابة

تفاصيل حول ارتفاع الوفيات المشتبه بالارتباط بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، يشدد على أهمية الكشف المبكر وتدخل الجهات الصحية في توخى الوقاية، مع توجيه تحذير الدول المجاورة للخذ الإجراءات الوقائية

في بيان صدر على الأقل في وقت متأخر من الاثنين الماضي، أبلغت منظمة ال صحة العالمية (WHO) أن عدد الوفيات المشتبه بالارتباط بوفرة كوفيد الجديدة، بفيروس إيبولا ، قد تجاوز ٢٢٠ حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و أوغندا .

وتؤكد المنظمة أن أي تأخير في الكشف عن الحالات الجديدة يضع فرق الاستجابة تحت ضغط شديد، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوباء قبل أن تتحسن الظروف. يضيف المسؤول الرائد في المنظمة، السيد خليل جيبريسوس، خلال اجتماع افتراضي للاتحاد الأفريقي، أن سرعة انتشار فيروس إيبولا في المنطقة تفوق قدرة جهود الراحة، ونقطة الاستجابة الحالية تبدو كأنها تُنقلب بسرعة مستمرة.

كما أكد جيبريسوس أن هناك حاجة ماسة لإجراء تجارب سريرية فورية للحصول على لقعة مناسبة، خاصة بعد اطلاع مراسليها في دولة أوغندا على أن عدد الحالات المؤكدة ارتفع إلى سبع حالات، متبوعاً بتصريح منظمة الصحة العالمية بأن سلالة بونديبوجيو نادرة وتعتبر حالة طوارئ صحية عامة. في لحظة أخرى، أعلن جيبريسوس عن خطته لزيارة بؤرة الفيروس في الكونغو، إلى جانب مسؤول مسؤول كبير في المنظمة، تشيكوي إيهيكويزو، لحضور مأدبات طارئة تتعلق بالإنقاذ والوقاية، مع توجيه خطاب تحذيري إلى الدول المجاورة التي تتعرض لخطر شديد.

في حين يعتزم هذا الفرق البحث عن تفعيل التدابير التوعوية وتقصير انتشار فيروس بونديبوجيو. يتم تسليم المعلومات إلى الأطراف المساعدة لتصميم عملية علمية شاملة، بما في ذلك ما يُسمى بـ “الرقابة على الأحياء وخدمات الإسعافات الأولية”، لا شيء يتضمن أسباب الازدحام المحلي في إقليمي إيتوري وثورث كيفو.

تخبر الأنباء بأن الجهات الخبرة الدولية تولي هذا الموضوع اهتمامًا إضافيًا، مع تسليمّ لوائح التحقق والتنظيم لرعاية المستشفيات المجهزة لتقديم العلاجات الطارئة كما يشمل هذا النظام ذلك إضافة جمع التمويل لفرق البحث والشفط الفوري للتصدي للوفرة. فتلك التحديثات تفضي إلى الأزمة العامة في الصحة العامة بقدرة كبيرة، وكذلك الاعتماد بشكل زائد على دور المنظمات الدولية في تصحيح الوضع وضمان تجنّب انتشار فيروس بونديبوجيو في الوقت الراهن.

هذا البيان يشير بشكل واضح أن كل حل مثالي هو موجود عند الاعتماد الكامل على استراتيجيات الوقاية وتحسين الرعاية اللازمة للمرضى والمتأثرين. يؤدي ذلك بالضرورة إلى لاقى الحلول المجتمعية التي تترافق معها هوالجانبائية والتحديات بشأن البنية التحتية اللازمّة لتشخيص الصفحات ومقدار المقاومات، والتي هي تقاليف مصرفية ومؤسسات جديدة تفنَّى آخر حالة مستحدثة خاصة بشراكة مبتكرة مع الويب العالمي في هذا السياق





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبولا جمهورية الكونغو الديمقراطية أوغندا المنظمة الصحية العالمية الوقاية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الصين: 220 إصابة جديدة بكوفيد-19الصين: 220 إصابة جديدة بكوفيد-19 صحيفة_اليوم مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم

Read more »

المرئي والمسموع: استدعاء 143 معلناً نشروا 220 إعلاناً مخالفاً على منصات التواصلالمرئي_والمسموع: استدعاء 143 معلناً نشروا 220 إعلاناً مخالفاً على منصات التواصل

Read more »

بيع صندل ستيف جوبز في مزاد علني بنحو 220 ألف دولاربيع 'صندل' ستيف_جوبز في مزاد_علني بنحو 220 ألف دولار

Read more »

صور.. برنامج 'نسيج حر' يحيي التراث ويعزز حرفة تعكس هوية المملكةدراسة حوالي 220 نقشًا يمثلون تراث المنطقة الشرقية وتحويلها إلى زخرفات وتصاميم، بالتعاون مع فنانين سعوديين.

Read more »

مجلس النواب الأمريكي ينتخب حليفا لترامب رئيسا جديدا لهانتخب مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، رئيسا جديدا، بعد حصوله على 220 صوتا مقابل 209.

Read more »

«الصحة العالمية»: عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بتفشي فيروس «إيبولا» 220 حالةقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي لفيروس «إيبولا» بلغ 220 حالة.

Read more »