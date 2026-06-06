وفاة رضيع فلسطيني بعد إطلاق النار على مركبة عائلته

تم إطلاق النار على مركبة عائلته في مدينة الخليل، مما أدى إلى إصابة الرضيع سام أبو هيكل (7 أشهر) ووالديه، قبل أن يُعلن عن وفاة الرضيع لاحقا.

أعلنت وزارة الصحة ال فلسطين ية عن وفاة رضيع فلسطين ي بعد أن قامت قوات الجيش ال إسرائيل ي باطلاق النار على مركبة عائلته في مدينة الخليل . وذكرت الوزارة في بيان، أن ثلاثة فلسطين يين أصيبوا جراء هذا الحادث، بما في ذلك الرضيع سام أبو هيكل (7 أشهر) الذي توفي لاحقا.

ووصفت حالته بالحرجة في البداية. كما ذكرت أن والدته ووالده أصيبوا بجروح متوسطة. وتم إجلاء الرضيع إلى المستشفى، لكنه توفي هناك بعد أن تعرض لجراحات خطيرة. وذكرت وسائل إعلام أن هذا الحادث يأتي في إطار تصاعد الأعمال العدائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة.

وتم إحراق محاصيل زراعية في منطقة دير شمس بمحافظة الخليل، بحسب مصدر محلي. وذكرت أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين في المنطقة ذاتها، بعد محاولة مماثلة استهدفت أراضي زراعية. ويشير المصدر إلى أن هذه الحادثة تظهر تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والأراضي الزراعية جنوبي الضفة الغربية. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام أن شابا فلسطينيا أصيب جراء اعتداء مستوطنين عليه على الطريق بين قريتي الرشايدة وكيسان، بمحافظة بيت لحم.

وتم إجلاء الشاب إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج. وتم أيضا إحراق محاصيل زراعية في منطقة دير شمس بمحافظة الخليل، بحسب مصدر محلي. وذكرت أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين في المنطقة ذاتها، بعد محاولة مماثلة استهدفت أراضي زراعية. ويشير المصدر إلى أن هذه الحادثة تظهر تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والأراضي الزراعية جنوبي الضفة الغربية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام أن الجيش اللبناني قد تعرض لضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت آلية على طريق الخردلي. وتم الإبلاغ عن إصابة عدد من العسكريين، بما في ذلك ضابط. وتم إجلاء العسكريين إلى المستشفى، حيث تلقوا العلاج. وتم أيضا إحراق محاصيل زراعية في منطقة دير شمس بمحافظة الخليل، بحسب مصدر محلي.

وذكرت أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين في المنطقة ذاتها، بعد محاولة مماثلة استهدفت أراضي زراعية. ويشير المصدر إلى أن هذه الحادثة تظهر تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والأراضي الزراعية جنوبي الضفة الغربية





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