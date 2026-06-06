وفاة برناديت شيراك السيدة الأولى السابقة لفرنسا

توفيت السيدة الأولى السابقة لفرنسا برناديت شيراك عن عمر ناهز 93 عاما، بعد أن قضت 12 عاما في قصر الإليزيه.

توفيت أمس الجمعة سيدة فرنسا الأولى السابقة برناديت شيراك أرملة الرئيس الأسبق جاك شيراك عن عمر ناهز 93 عاما. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن البلاد تبكي اليوم سيدتها الأولى السابقة التي قضت 12 عاما في قصر الإليزيه من 1995 إلى 2007 إلى جوار الرئيس شيراك، عن عمر 93 عاما.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون وفاتها اليوم السبت، وقال إنه شعر بحزن شديد هو وزوجته بريجيت عند معرفة نبأ وفاة امرأة تركت بصمة في التاريخ الفرنسي بجوار جاك شيراك الذي توفي في 2019 وغيرت حياة ملايين المرضى من خلال عملها الخيري. تزوجت برناديت وشيراك في مارس 1956. واستمر زواجهما 63 عاما وكان على حد قولها، درسا طويلا في التحمل.

وذكر الإعلام الفرنسي أن السيدة الأولى السابقة كرست حياتها للطموح السياسي لزوجها، فبعد أن كانت في ظل زوجها لفترة، تمكنت برناديت شيراك ببطء من تحرير نفسها بصبر عندما وصلت إلى قصر الإليزيه. وتعتبر برناديت شيراك، السيدة الأولى الوحيدة التي شغلت بنفسها منصبا سياسيا باسمها الخاص، وهو منصب مستشارة عامة لإقليم كوريز، الإقليم الذي انتُخبت فيه بشكل مستمر من عام 1979 حتى عام 2015.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك. ووصف بوتين في تصريحاته أن العالم يشهد تحولا هيكليا كبيرا، وأبرز ذلك خلال منتدى بطرسبورغ





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برناديت شيراك سيدة فرنسا الأولى جاك شيراك إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين

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