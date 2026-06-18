وفاة المتدربة منار أشرف

توفيت المتدربة منار أشرف، الخميس، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء حادث سقوط طائرة تدريب تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مطار السادس من أكتوبر قبل أيام. وأكد الوزير أن نتائج التحقيقات ستحدد ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مشددا على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤول أو أي أوجه تقصير قد تكشفها التحقيقات.

توفيت المتدربة منار أشرف ، الخميس، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء حادث سقوط طائرة تدريب تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مطار السادس من أكتوبر قبل أيام.

وأكد الوزير أن نتائج التحقيقات ستحدد ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، مشددا على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤول أو أي أوجه تقصير قد تكشفها التحقيقات. وبعد وفاة الطيار والمدرب شريف محمد جمال الدين في حادث سقوط طائرة تدريب تابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في مطار السادس من أكتوبر، أعلنت وزارة الطيران المدني وفاة الطيار والمدرب، إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة، وأوضحت الوزارة آنذاك أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة إحدى المتدربات، التي كانت تتلقى الرعاية الطبية منذ وقوع الحادث قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وبعد وفاة الطيار والمدرب، أعلنت وزارة الطيران المدني وفاة الطيار والمدرب، إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة، وأوضحت الوزارة آنذاك أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة إحدى المتدربات، التي كانت تتلقى الرعاية الطبية منذ وقوع الحادث قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها. وبعد وفاة الطيار والمدرب، أعلنت وزارة الطيران المدني وفاة الطيار والمدرب، إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة، وأوضحت الوزارة آنذاك أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة إحدى المتدربات، التي كانت تتلقى الرعاية الطبية منذ وقوع الحادث قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

وبعد وفاة الطيار والمدرب، أعلنت وزارة الطيران المدني وفاة الطيار والمدرب، إثر الحادث الذي تعرضت له إحدى طائرات التدريب التابعة، وأوضحت الوزارة آنذاك أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة إحدى المتدربات، التي كانت تتلقى الرعاية الطبية منذ وقوع الحادث قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها





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منار أشرف حادث طائرة مطار السادس من أكتوبر وزارة الطيران المدني تحقيق

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