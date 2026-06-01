وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي.. 삶ة حياته ودعم السعودية خلال الحرب

توفي الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي الذي لعب دوراً محورياً في فترة انتقالية حرجة من تاريخ اليمن، بعد أن قاد الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ونقل الصلاحيات إلى مجلس القيادة الرئاسي عام 2022، وقد نعته الرئاسة اليمنية وأعلنت الحداد ثلاثة أيام.

شكّل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حائط الصد الأول لحماية عروبة اليمن ومنع سقوط مؤسسات الدولة الشرعية عبر تدخل عسكري وسياسي ودبلوماسي حاسم بدأ في مارس 2015 تلبية لدعوة رسمية من الرئيس اليمن ي الشرعي حينها، عبد ربه منصور هادي، لإيقاف التمدد الحوثي المدعوم إيرانيًا.

هذا التحالف ارتكز على علاقة President اليمني الراحل عبدربه منصور هادي بالمملكة، حيث اعتبرت الرياض الداعم الرئيسي لشرعيته. وتتلخص علاقة هادي بالمملكة العربية السعودية في كونه حليفاً استراتيجياً ومحورياً حظي باحتضان ودعم سياسي وعسكري كامل من الرياض طوال فترة رئاسته وحتى وفاته في مايو 2026.

ويعتبر الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، الذي أعلن عن رحيله، الخميس الماضي، أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية المؤثرة في التاريخ اليمني المعاصر، حيث ارتبط اسمه بأعقد المراحل الانتقالية والمنعطفات السياسية والعسكرية التي شهدتها الجمهورية اليمنية. خلال فترة رئاسته، أطلق هادي مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي عُد حينها محاولة لإعادة صياغة العقد السياسي بين مختلف القوى اليمنية، قبل أن تصطدم مخرجاته لاحقًا بتعقيدات الواقع السياسي والعسكري المتسارع.

في سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في تحول مفصلي أعاد رسم المشهد اليمني بالكامل، قبل أن يفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس هادي، الذي تمكن لاحقاً من مغادرة صنعاء إلى عدن، ثم إلى المملكة العربية السعودية مع اتساع المواجهات العسكرية. وقاد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة مؤسسات الدولة. واستجابت السعودية بقيادة تحالف عسكري عربي أطلق "عملية عاصفة الحزم" في مارس 2015 لإعادة حكومته الشرعية المعترف بها دولياً.

احتضنت الرياض سياسياً الرئيس هادي والحكومة اليمنية المعترف بها التي اتخذت من العاصمة الرياض مقراً مؤقتاً لإدارة الدولة وإدارة المعارك الدبلوماسية والعسكرية. وقدمت السعودية طوال تلك الفترة ودائع مالية بمليارات الدولارات للبنك المركزي اليمني، إلى جانب منح الوقود والمساعدات الإنسانية عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة" وبرنامج إعمار اليمن لتثبيت أركان حكومة هادي.

في أبريل 2022، أعلن هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة مثلت تحولًا مهمًا في بنية السلطة المعترف بها دولياً، لتنتهي بذلك مرحلة امتدت لعقد كامل من رئاسته لليمن. وبالنسبة لكثير من اليمنيين، ظل عبدربه منصور هادي شخصية مرتبطة بمرحلة انتقالية شديدة التعقيد، حاول خلالها إدارة توازنات داخلية وإقليمية متشابكة في ظل انهيار مؤسسات الدولة واتساع رقعة الحرب.

تُوفي عبدربه هادي منصور في 28 مايو 2026، ونعته الرئاسة اليمنية ببيان رسمي أشاد بقيادته الحكيمة خلال مرحلة الحرب والانقلاب، وأعلنت على إثر ذلك الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام. وبعد تنحيه عن السلطة في 2022، استمر المشير هادي في العيش حياة هادئة داخل مقر إقامته بالرياض محاطاً برعاية واهتمام رسمي من القيادة السعودية.

وقد أعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن خالص تعازيه لناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده الرئيس اليمني السابق، مؤكداً مكانته ودوره في تاريخ اليمن المعاصر.





