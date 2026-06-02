وصول المنتخب السعودي إلى أوستن وسط جدل حول استبعاد صالح أبو الشامات

وصل المنتخب السعودي إلى أوستن لبدء معسكره الإعدادي لكأس العالم 2026، في وقت يشهد جدلاً واسعاً بعد استبعاد صالح أبو الشامات من القائمة النهائية.

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، إلى مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، قادمة من نيويورك، لبدء الفترة الثانية من المعسكر الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2026 .

ويمتد المعسكر حتى التاسع من يونيو الجاري، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمونديال. وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أوستن الدولي القنصل العام في أوستن شافي العتيبي، وقام المدير التنفيذي للمنتخبين الوطنيين الأول وتحت 23 عاماً فهد المفرج بتقديم الشكر للقنصلية السعودية على حفاوة الاستقبال وتسهيل الإجراءات.

خلال هذه الفترة، سيخوض الأخضر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام منتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من يونيو على ملعب كيو 2 في أوستن، والثانية أمام منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من يونيو على ملعب نادي سان أنطونيو. ويأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب لخوض غمار كأس العالم 2026، حيث يسعى المدرب اليوناني جورجوس دونيس إلى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً وتكتيكياً للمنافسة.

على صعيد متصل، أثار إعلان دونيس عن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في المونديال موجة واسعة من الجدل، خصوصاً بعد استبعاد جناح الأهلي صالح أبو الشامات. ورغم أن اللاعب يمتلك موهبة فنية كبيرة، إلا أن الجهاز الفني فضل الاعتماد على أسماء أخرى بناءً على معايير تشمل الجاهزية البدنية والانضباط التكتيكي والاستمرارية.

ويأتي هذا القرار بعد أن أبدى مدربون سابقون مثل هيرفي رينارد وماتياس يايسله إعجابهم بإمكانات أبو الشامات، لكنه لم يكن لاعباً أساسياً بشكل منتظم مع الأهلي خلال الموسم، مما أثر على فرصه في التواجد بالقائمة النهائية





