وصول أولى رحلات "طريق مكة" من تركيا إلى المدينة المنورة

استقبلت المدينة المنورة أولى قوافل ضيوف الرحمن القادمين من تركيا عبر مبادرة "طريق مكة"، التي تهدف إلى إنهاء كافة إجراءات الحج في بلدانهم. تأتي المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، وقد استفاد منها أكثر من مليون حاج.

استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ب المدينة المنورة اليوم أولى قوافل ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية التركية ضمن مبادرة " طريق مكة "، والتي انطلقت من مطار إسطنبول الدولي. تهدف هذه المبادرة الرائدة، التي تنفذها وزارة الداخلية للعام الثامن على التوالي، إلى تيسير رحلة الحج للمستفيدين من الدول المشاركة، عبر تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية بدءاً من بلدانهم.

تشمل هذه الخدمات استقبال الحجاج وإنهاء كافة إجراءات سفرهم بسلاسة ويسر، بدءاً من تسجيل الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرات الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار المغادرة بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة. كما تتضمن المبادرة ترميز وفرز الأمتعة وفقاً لترتيبات النقل والسكن المحددة في المملكة، ليتم بعد ذلك نقل الحجاج مباشرة بالحافلات المخصصة إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال مسارات مخصصة تضمن وصولهم السريع والمريح. وتتولى الجهات الشريكة في المبادرة مسؤولية توصيل أمتعتهم إلى مقار إقامتهم. تُعد مبادرة "طريق مكة" مثالاً ساطعاً للتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات. ويأتي التكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc) ليعزز من كفاءة وسلاسة العمليات التقنية والرقمية. وقد شهدت المبادرة منذ إطلاقها في عام 1438 هـ الموافق 2017 م، نجاحاً ملحوظاً في خدمة ما يزيد عن مليون حاج، حيث بلغ عدد الحجاج الذين استفادوا من خدماتها (1,254,994) حاجاً، مما يؤكد على فعاليتها وأهميتها في تسهيل أداء مناسك الحج. إن وصول أولى رحلات الحجاج الأتراك ضمن مبادرة "طريق مكة" يعد بشارة خير وبداية لموسم حج متميز، حيث تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على تطوير آليات العمل لضمان راحة وأمان جميع الحجاج. تسعى المبادرة إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها بشكل جذري، مما يتيح للحجاج قضاء وقت أطول في العبادة والاستمتاع برحلتهم الروحانية دون القلق بشأن الإجراءات التنظيمية. هذا النهج المبتكر يعزز من تجربة الحاج، ويجعل رحلته إلى بيت الله الحرام تجربة خالية من المتاعب، ومفعمة بالسكينة والخشوع. وتبرز أهمية المبادرة في قدرتها على معالجة التحديات اللوجستية المعقدة، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الحجاج المتنوعة، مما يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن





