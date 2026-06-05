وصول أول طائرتين من بوينج 787-9 دريملاينر إلى أسطول طيران الرياض

أعلن طيران الرياض عن وصول أولى طائراته من طراز بوينج 787-9 دريملاينر إلى مطار الملك خالد الدولي، في خطوة تمثل بداية خطة توسيع الأسطول إلى أكثر من 180 طائرة وربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول 2030، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

أعلن طيران الرياض ، الناقل الوطني الجديد المملوك ل صندوق الاستثمارات العامة ، اليوم عن وصول أول طائرتين في أسطوله الجديد من طراز بوينج 787-9 دريملاينر المصممتين خصيصًا للرحلات التجارية، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وصلت الطائرتان في وقت واحد وتلقّيتا تحية المياه التقليدية، وتحملان الشعاري "الرياض 1" و"الرياض 2"، ومسجلتان بالرمزين HZ-RXAA وHZ-RXAB. تعتبر هاتان الطائرتان من أولى طائرات الدريملاينر المتطورة التي ستشكل أسطول الناقلة، والتي يبلغ عددها 72 طائرة. يمثل وصولهما بداية خطط طيران الرياض الطموحة لتوسيع أسطولها إلى أكثر من 180 طائرة، تشمل مزيجًا من الطرازات الضيقة والعريضة البدن، مع هدف ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

يستهدف المشروع الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران ضمن رؤية المملكة 2030. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس أن هذا اليوم يمثل محطة تاريخية لقطاع الطيران في المملكة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز الربط الجوي الدولي





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طيران الرياض بوينج 787-9 مطار الملك خالد صندوق الاستثمارات العامة رؤية 2030

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