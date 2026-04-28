وصول الشيخ عبدالله بن زايد إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مدينة جدة اليوم، وذلك للمشاركة في القمة الخليجية التشاورية الهامة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية .

هذه القمة تأتي في ظل تطورات إقليمية وعالمية متسارعة، وتعد فرصة حاسمة لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول الأعضاء. استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يعكس عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأهمية الدور المحوري الذي يلعبه كلا البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الذي أعرب عن ترحيبه الحار بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية هذه القمة في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي. كما كان في الاستقبال كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان بن عبدالله العنقري، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مطر بن سالم الظاهري، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

هذا الحضور الرفيع المستوى من المسؤولين يؤكد على الأهمية التي توليها دول الخليج لهذه القمة، وحرصها على إنجاحها وتحقيق أهدافها المنشودة. من المتوقع أن تتناول القمة الخليجية التشاورية عدداً من القضايا الهامة، بما في ذلك التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة في مجالات الطاقة والأمن المائي والتغير المناخي.

تعتبر القمة الخليجية التشاورية منصة حيوية لتبادل وجهات النظر بين قادة دول الخليج، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن خلال هذا التنسيق الوثيق، تسعى دول الخليج إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. مشاركة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في هذه القمة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بدعم وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي، وحرصها على العمل مع دول المجلس لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

من المرجح أن تشهد القمة مباحثات ثنائية بين وزراء الخارجية لدول الخليج، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات. كما من المتوقع أن يتم خلال القمة التوصل إلى اتفاقيات ومبادرات جديدة تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. هذه القمة تأتي في وقت حرج يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات كبيرة، مما يجعلها فرصة ذهبية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي، والمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة





