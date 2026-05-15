وسط الفني المصري ينعش في حالة حزن بعد وفاة ترك يوسف، والد فرح يوسف وشقيقة حنان يوسف

خيم سكون حزين على الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد الإعلان عن رحيل السيدة ترك يوسف، والدة الفنانة الشابة فرح يوسف وشقيقة الفنانة القديرة حنان يوسف، في وفاة هادئة ومفاجئة أوجعت قلوب محبي هذه العائلة الفنية. بدأت حالة الحزن من خلال منشور للفنان علي صبحي، الذي كان أول من أعلن الخبر بكلمات مؤثرة عبر حسابه، قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى ترك يوسف.. الله يسعد روحك ويسكنك فسيح جناته. سارعَتَ الراحلةُ إلى أن تَتَلقَى برقيات التعازي من كل من الفنانة حنان يوسف، والمتابعين والمحبين، الذين شعروا بحجم الفراغ الذي ستتركه في حياة الفنانة الشابة فرح يوسف. في الوقت الذي فضلت فيه الأسرة الخصوصية في هذه اللحظات القاسية، انهالت الدعوات من كل حدب وصوب بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر.

