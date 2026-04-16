وساطة باكستانية تقود إلى لقاء رئاسي إيراني-أمريكي رفيع المستوى.. هل تقترب طهران وواشنطن من خفض التصعيد؟

قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، في إطار جهود وساطة باكستانية مستمرة بين إيران والولايات المتحدة، بهدف تمهيد الطريق لجولة مفاوضات جديدة قد تنهي التوتر المتصاعد.

في تطور لافت على صعيد الدبلوماسية الإقليمية والدولية، استقبل فخامة الرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان ، الجنرال عاصم منير ، رئيس أركان الجيش ال باكستان ي، الذي يقوم بجهود وساطة حيوية في المساعي الرامية إلى تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

يأتي هذا اللقاء الهام، الذي عُقد في العاصمة الإيرانية طهران يوم الخميس، ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه باكستان في إدارة الأزمات الدبلوماسية المعقدة. ووفقاً لمراسل وكالة الأناضول، فقد بث التلفزيون الإيراني الرسمي تفاصيل هذا الاجتماع، الذي يمثل خطوة إضافية في مسار المحادثات بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين.

وكانت زيارة الجنرال منير إلى إيران قد بدأت يوم الأربعاء، حيث وصل وفد باكستاني رفيع المستوى، برئاسته، بهدف نقل رسالة بالغة الأهمية من الجانب الأمريكي، بالإضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات للجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة بين طهران وواشنطن.

وتشير الأنباء إلى أن هذه الجهود الدبلوماسية تأتي في سياق ديناميكي معقد، حيث أفادت تقارير إعلامية إيرانية رسمية يوم الثلاثاء الماضي عن استمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية بين طهران وإسلام آباد، وذلك بشأن إمكانية عقد جولة تفاوض جديدة مع الولايات المتحدة.

وقبل هذه التطورات الأخيرة، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد ألمح في مقابلة تلفزيونية إلى احتمالية انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران، واصفًا إياها بأنها قد تحدث 'خلال اليومين المقبلين'.

هذا التوقيت الدقيق يعكس جدية المساعي المبذولة لتجنب مزيد من التصعيد، ويشير إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة وغير رسمية تتيح لهذا النوع من التنسيق.

وتعود جذور هذه الوساطة إلى يوم الأحد الماضي، عندما أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة عن انتهاء جولة مفاوضات أولية جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، فقد شهدت هذه الجولة تبادلاً للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثر المحادثات، مما يعكس طبيعة الخلافات العميقة التي تحتاج إلى معالجة دقيقة.

ولكن ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو التطور الذي حدث في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلنت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، عن هدنة لمدة أسبوعين.

وكان الهدف المعلن لهذه الهدنة هو تمهيد الطريق لمفاوضات أوسع نطاقًا تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت بدوافع معقدة وغير واضحة تمامًا، والتي اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل ببدئها ضد إيران في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

إن هذا الإعلان عن هدنة، وإن كان قصير الأجل، قد فتح نافذة للأمل، وشجع على استئناف الجهود الدبلوماسية.

لقد أظهرت التطورات الأخيرة أن باكستان، بفضل موقعها الجيوسياسي وعلاقاتها المتوازنة مع الطرفين، أصبحت تلعب دورًا لا غنى عنه في محاولة نزع فتيل الأزمة.

فمن جهة، تربطها علاقات تقليدية مع إيران، ومن جهة أخرى، تحافظ على علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة. هذا التوازن هو ما يمكّنها من القيام بدور الوسيط الفعال، حيث يمكنها نقل الرسائل، وتقديم المقترحات، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

ويُتوقع أن تركز المحادثات المستقبلية، التي قد تتكثف بعد لقاء الرئيس بزشكيان والجنرال منير، على معالجة القضايا الأساسية التي أدت إلى تفاقم التوترات.

تشمل هذه القضايا، على الأرجح، الاتفاق النووي، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ودور طهران الإقليمي، والمخاوف الأمريكية بشأن برامج الصواريخ الإيرانية.

إن نجاح هذه الوساطة الباكستانية لن يعتمد فقط على القدرة على تقريب وجهات النظر، بل سيحتاج أيضًا إلى إرادة سياسية حقيقية من كلا الطرفين، طهران وواشنطن، للتوصل إلى تسوية مستدامة.

إن عبور هذه المرحلة الصعبة يتطلب مرونة، وتنازلات متبادلة، ورؤية واضحة لمستقبل العلاقات الإقليمية.

وسوف تظل الأنظار متجهة إلى باكستان، شريكة السلام، في انتظار ما ستسفر عنه جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار وتقليل مخاطر الصراع في منطقة حيوية للأمن والسلم الدوليين.

من المؤكد أن إنجاح هذه المساعي سيصب في مصلحة الجميع، وسيمثل خطوة هامة نحو عالم أكثر أمانًا واستقرارًا، حيث يمكن للدبلوماسية أن تحل محل لغة التهديد والوعيد.

إن استمرار هذا الحوار، مهما كانت صعوباته، يظل الأمل الوحيد لتجنب تصعيد قد تكون عواقبه وخيمة على المنطقة بأسرها والعالم.

ويُنظر إلى هذا اللقاء الرئاسي على أنه إشارة إيجابية، تعكس تزايد الحاجة إلى حلول دبلوماسية، وإقرارًا بأهمية دور الوساطة الفعالة في تخفيف حدة الأزمات الدولية





