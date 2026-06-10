وزيرا خارجية تركيا واليونان يبحثان العلاقات الثنائية وقانون الصلاحية البحرية في صوفيا

اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس على هامش قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا بصوفيا، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، وأشار فيدان إلى أن مشروع قانون تحديد مناطق الصلاحية البحرية التركي له طابع تشريعي وطني، مؤكداً احترام تركيا للقانون الدولي.

اجتمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره اليونان ي يورغوس يرابيتريتيس في العاصمة البلغارية صوفيا على هامش قمة " عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا ". وخلال اللقاء تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا التعاون الإقليمي.

وأشار فيدان إلى أن مشروع قانون تحديد مناطق الصلاحية البحرية المطروح على جدول أعمال البرلمان التركي له طابع تشريعي وطني بحت، مؤكدا أن تركيا دولة تحترم القانون الدولي وقوانين الجوار وتنتظر المعاملة نفسها من جميع جيرانها. وعبّر فيدان عن استغراب تركيا من إصدار بعض الجهات مواقف تستند إلى معلومات ناقصة حول نص مشروع القانون، مما يضر بالعلاقات الثنائية. وشرح فيدان أن شرق البحر المتوسط يجب أن يكون منطقة تعاون لا تصعيد.

ويشارك فيدان ممثلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية. وتأسست عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا عام 1996، وتضم في عضويتها الكاملة إلى جانب تركيا كلا من ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تركيا اليونان هاكان فيدان يورغوس يرابيتريتيس قانون الصلاحية البحرية صوفيا عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا العلاقات الثنائية شرق البحر المتوسط القانون الدولي

United States Latest News, United States Headlines