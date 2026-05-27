وزير الداخلية السعودي يبحث مع نظيره اللبناني التعاون الأمني وخدمة الحجاج

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار في مكة المكرمة. تم بحث التعاون الأمني بين البلدين وخدمة ضيوف الرحمن. حضر اللقاء عدد من المسؤولين.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية ال لبنان ية السيد أحمد الحج ار، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والخدمية. وأعرب وزير الداخلية اللبناني خلال الاستقبال عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وما تقدمه من خدمات متكاملة وإمكانات متطورة تسهم في تيسير أداء مناسك الحج بأمان وطمأنينة.

وأشار إلى أن ما تقوم به المملكة من تنظيم وإدارة للحج يعد نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، مشيدا بالبنية التحتية المتطورة في المشاعر المقدسة التي تسهل حركة الحجاج وتضمن سلامتهم. كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية المكلّف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى. وتم خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. ويأتي هذا الاستقبال في إطار الزيارات المتبادلة التي تعزز التعاون الثنائي وتفتح آفاقا جديدة للشراكة في مختلف المجالات، خاصة في الشؤون الأمنية والحج.

وتعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة سبل تطوير التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة وإدارة الكوارث. كما ناقش الجانبان آليات تسهيل إجراءات الحج للبنانيين المقيمين في السعودية، وسبل تحسين الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج. وأشاد الجانبان بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج.

وفي ختام اللقاء، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود على عمق العلاقات بين المملكة ولبنان، واستعداد المملكة لتقديم كل الدعم للجانب اللبناني في المجالات الأمنية والخدمية. من جانبه، قدم الوزير اللبناني شكره لحفاوة الاستقبال، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في المستقبل. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تشمل مجالات متعددة من بينها الأمن والحج والتبادل الثقافي





