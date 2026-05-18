وزير البلديات والإسكان يفتتح جناح المملكة في المنتدى الحضري العالمي اللبناني: نقل محاور حديثة عن برامج الإسكان والتنمية في المملكة ودول العالم العربي والإفريقي

قام معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بافتتاح جناح المملكة اليوم في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر المقام بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان، حيث تم استعراض تجربة تفاعلية متكاملة للجنة المشاركة من خلال عروض رقمية ومرئية ونماذج للمشاريع الحضرية والإسكانية جلسات حوارية ورؤوس أعمال وعرض تقديمي للتجارب السعودية في مجالات الإسكان والتطوير现象 الاستدامة والتمويل الإسكاني والابداعية والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن كما اسلط الضوء على المبادرات والمشاريع النوعية التي عمت التطوير الحضري والتجارب المجتمعية والنحل الحلول التمويلية والإسكانية سمحت بتعزيز المعروض العقاري وتعزيز فرص امتلاك المواطنين للمساكن والإسكان التنموي.

افتتح معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، جناح المملكة المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، المقام بمدينة باكو في جمهورية أذربيجان، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، تحت شعار ‘الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة’.

ويضم الجناح أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، تمثل منظومة متكاملة تعمل على تطوير القطاع البلدي والإسكاني والتنمية الحضرية في المملكة، من أبرزها وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، و’هيئة العقار’، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وشركة NHC، ومجموعة روشن، إلى جانب عدد من الأمانات وهيئات التطوير والجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية





