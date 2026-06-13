وزير الصناعة السعودي يبحث مع مسؤولي كازاخستان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعدين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي اجتماعين مع نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي ووزير الخارجية الكازاخستانيين، ناقشا تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون في التحول الرقمي والابتكار الصناعي والتعديني.

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعين ثنائيين في العاصمة ال كازاخستان ية أستانا، مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية جاسلان مادييف، ومعالي وزير الخارجية يرميك كوشرباييف.

ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، وتطوير التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار الصناعي والتعديني. حضر الاجتماعين معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر. خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء، بحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين. تم التأكيد على أهمية التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة القطاعين ورفع تنافسيتهما، بما يعظم دورهما في التنمية الاقتصادية للبلدين.

واستعرض الاجتماع جهود المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتسرّع تبني التقنيات المتقدمة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت الصناعية والتعدينية. كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء شراكات استراتيجية في مجالات التعدين، بما في ذلك استكشاف المعادن ومعالجتها، واستخدام الطاقة المتجددة في العمليات التعدينية. أما اجتماع الوزير الخريّف مع معالي وزير الخارجية الكازاخستاني، فقد تركزت المباحثات حول فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتم بحث سبل تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الكازاخستانية، وإزالة العوائق التجارية، وتعزيز التعاون في مجال النقل اللوجستي. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال السياسات الصناعية والتعدينية، وتطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والطاقة. ويأتي الاجتماعان ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية كازاخستان، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف فرص تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية. كما تعكس الزيارة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري. يذكر أن المملكة العربية السعودية وكازاخستان ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة، حيث تشهد التبادلات التجارية بين البلدين نموًا مستمرًا.

وتسعى المملكة من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة في ظل ما تمتلكه كازاخستان من ثروات معدنية كبيرة. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، ودعم جهود التنمية المستدامة في كلا الجانبين





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