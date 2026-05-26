وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتاوى ويؤكد أهمية الأخذ عن العلماء الراسخين

حذر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو المصادر غير الموثوقة في استقبال الفتاوى، ودعا الحجاج إلى الرجوع إلى العلماء المعتبرين، خاصة في مسائل الحج والمناسك، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الفتاوى المضللة، مؤكداً أن المملكة ما زالت نموذجاً في الاستقرار والأمن لبنيانها المتين.

شدَّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو بعض المصادر غير الموثوقة في تلقي الفتاوى والأحكام الشرعية يُعد خطأً كبيراً، مشدداً على أهمية أخذ الفتوى من العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والصلاح، لا سيما في ما يتعلق بأحكام الحج والمناسك.

وأوضح أن بعض ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يتضمن معلومات وفتاوى غير دقيقة تصدر من غير المؤهلين، ما قد يوقع المسلم في الخطأ ويؤثر على صحة عبادته، داعياً الحجاج إلى تحري مصادر العلم الشرعي الموثوقة، والأخذ عن أهل العلم المعروفين بالمنهج الصحيح والعلم الراسخ. وأشار آل الشيخ إلى أهمية التزام الحجاج بالتعليمات الشرعية والتنظيمية خلال موسم الحج، والحرص على تعلم أحكام المناسك من مصادرها الصحيحة، وعدم الانسياق خلف الآراء الشاذة أو الفتاوى المضللة التي تصدر عن بعض المتطرفين وأصحاب الأهواء.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وتلاحم بين القيادة والشعب يُعد نموذجاً يُحتذى، مشيراً إلى أن الحملات المغرضة والأقلام المأجورة والألسنة المستأجرة التي تحاول التقليل من جهود المملكة أو التشكيك في ما تقدمه لخدمة الإسلام وال-Muslimين لن تؤثر في مسيرتها





