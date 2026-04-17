وزير المالية يؤكد متانة الاقتصاد السعودي خلال اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن

وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان يشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن، ويؤكد على متانة الاقتصاد السعودي ونموه المستدام في ظل رؤية 2030، مشددًا على أهمية الاستقرار الجيوسياسي وأسواق الطاقة الموثوقة لمعالجة تحديات النمو العالمي.

شارك معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ، الذي عُقد في واشنطن في 17 أبريل 2026. وقد شهد هذا الاجتماع الهام، الذي انعقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، تأكيدًا قويًا على متانة ال اقتصاد السعودي واستمراره في مسيرته نحو تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وذلك في إطار الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030. حضر الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، مما يعكس الأهمية البالغة للمناقشات التي دارت.

في كلمته أمام الاجتماع، سلط معالي الوزير الجدعان الضوء على الارتباط الوثيق بين آفاق النمو العالمي والاستقرار الجيوسياسي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة، مثل تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، تشكل عقبات مباشرة أمام تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتعزيز الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، شدد معاليه على الدور الحيوي الذي تلعبه أسواق الطاقة المستقرة والموثوقة في دعم مسيرة النمو العالمي المستدام، مشيرًا إلى أن استقرارها يعد ركيزة أساسية لا غنى عنها.

خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان «نقاش حول الاقتصاد العالمي: سياسات من أجل الاستقرار والمرونة والازدهار»، استعرض معالي وزير المالية مستوى التكامل الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده منطقة الخليج، ودوره البارز في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وأوضح كيف يمكن الاستفادة من البنية التحتية المشتركة بين دول الخليج لحماية الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية. كما أكد معاليه أن العمل الاستباقي والاستعداد للصدمات يمثلان النهج الأمثل لمعالجة معوقات النمو، مشددًا على ضرورة وضوح السياسات الاقتصادية، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتحفيز الاستثمار، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تصميم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

على صعيد متصل، شارك معالي الوزير الجدعان في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث أكد على أهمية العمل الجماعي والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى استعداد المنظمات الدولية لتقديم برامج دعم فعالة للدول المتضررة والهشة، بهدف مساعدتها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي. وفي ختام مشاركته، دعا معاليه إلى تبني نهج متوازن وشامل في التعامل مع الاختلالات العالمية، مع ضرورة التمييز الدقيق بين ما يعكس الأسس الاقتصادية المتينة وما قد يشكل مخاطر حقيقية على الاستقرار، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية والظروف المميزة لكل اقتصاد وطني. وقد شهد الاجتماع تبادلًا ثريًا لوجهات النظر بشأن سبل تنسيق السياسات الاقتصادية التي تدعم النمو العالمي، ومناقشة التحديات الاقتصادية الكلية، وتطورات القطاعين النقدي والمالي، إضافة إلى الاستثمار في الأصول الرقمية وقضايا الديون السيادية، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي ودعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل على المدى الطويل





وزير المالية مجموعة العشرين الاقتصاد السعودي رؤية 2030 الاستقرار الاقتصادي

