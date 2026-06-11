وزير الخارجية التركي يشدد على التكامل الاستراتيجي مع أوروبا ويحذر من التصعيد بين إيران وأمريكا

ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في صوفيا ضرورة التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وسبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مع توجيه دعوات لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البلغارية صوفيا، أن تعميق مستوى التكامل الاقتصادي بين الجمهورية التركية و الاتحاد الأوروبي لم يعد مجرد خيار دبلومسي، بل تحول إلى ضرورة استراتيجية ملحة تفرضها الظروف الراهنة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا-تشاموفا، حيث أشار إلى أن سلسلة الأزمات متعددة الأبعاد التي اجتاحت المنطقة والعالم في الآونة الأخيرة قد كشفت بشكل جلي عن الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين أنقرة وبروكسل، مؤكداً أن أي هيكل أوروبي لا يمنح تركيا المكانة التي تستحقها سيظل بناءً ناقصاً، مما سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحديات والأزمات المستقبلية بكفاءة.

وأوضح فيدان أن صمود الاتحاد الأوروبي في المستقبل وقدرته التنافسية يعتمدان بشكل أساسي على إعادة بناء سلاسل التوريد وتأمينها في الجوار الجغرافي القريب، وهو ما يجعل من التكامل مع تركيا ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني للقارة الأوروبية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إشراك تركيا، بصفتها حليفاً قوياً في حلف شمال الأطلسي، في كافة مشاريع الدفاع والأمن الأوروبية وفق منظور شامل يضمن التنسيق المشترك، معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه بلغاريا في دعم مسار عضوية تركيا في الاتحاد. وفي سياق متصل، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الملف الروسي الأوكراني، مشدداً على أن البحث عن فرص حقيقية لتحقيق السلام بين موسكو وكييف يمثل ضرورة قصوى لضمان استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد فيدان أن تركيا ستستمر في ممارسة دورها الفاعل والوسيط لتقديم الدعم لكلا الطرفين للوصول إلى تسوية سلمية وعادلة تستند في جوهرها إلى مبادئ القانون الدولي. ولفت إلى أن الضمانة الحقيقية والوحيدة لتحقيق أمن طويل الأمد في منطقة البحر الأسود تكمن في وضع حد نهائي للحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانب آخر، استعرض الوزير جوانب التعاون الثنائي بين تركيا وبلغاريا، خاصة في مجالات النقل والربط الإقليمي، موضحاً أن تطوير البنية التحتية في هذه المجالات يكتسب أهمية حيوية ليس فقط للبلدين، بل للمنطقة ككل. وكشف فيدان عن وجود إرادة مشتركة بين الجانبين لإنشاء معبر حدودي جديد يقع إلى الشمال من معبر 'كابي كوله'، الذي يشهد حالياً ازدحاماً شديداً كونه أحد أكثر المعابر الحدودية نشاطاً في أوروبا، مشيراً إلى أن المباحثات ركزت على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر وتطوير شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية لتعزيز الترابط الإقليمي وتسهيل حركة التجارة والبشر.

أما على صعيد التوترات في الشرق الأوسط، فقد أبدى هاكان فيدان قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هناك قناعة دولية واسعة بإمكانية توصل الطرفين إلى اتفاق ينهي حالة التوتر. وحذر فيدان من أن الهجمات المتبادلة التي شهدتها الساعات الماضية تنطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستكمال النصوص والاتفاقات التي أوشك الطرفان على الانتهاء منها.

وأضاف أن العودة إلى أجواء الحرب الشاملة لن تحقق أي مكاسب لأي طرف، بل ستزيد من معاناة المنطقة واستنزاف مواردها، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية التركية تصب في اتجاه دفع المفاوضات نحو مراحلها النهائية رغم صعوبة الموقف. وكانت هذه التصريحات تأتي في ظل تقارير عن ضربات أمريكية بأمر من الرئيس دونالد ترامب ضد أهداف إيرانية، وردود فعل من الحرس الثوري الإيراني استهدفت قواعد عسكرية في الكويت والبحرين والأردن، مما يعكس حالة من الاحتقان الشديد التي تسعى أنقرة للمساهمة في تهدئتها عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة، تجنباً لانزلاق المنطقة نحو صراع واسع النطاق





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