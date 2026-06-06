استخدم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خطاباً بمناسبة ذكرى إنزال النورماندي للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية على القيم الغربية، مما أثار ردود فعل سياسية في بريطانيا.

استغل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خطاباً ألقاه السبت بمناسبة ذكرى إنزال النورماندي ليلمح إلى وجود صلة بين الهجرة عبر البحر وتحرير أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، محذراً من أن الحرية التي حققتها قوات الحلفاء قد تكون مؤقتة إذا فشل القادة في الدفاع عنها.

وقال هيغسيث خلال كلمة ألقاها في المقبرة الأمريكية في نورماندي في بلدة كولفيل سور مير شمال غربي فرنسا، أثناء إحياء الذكرى الثانية والثمانين لعمليات الإنزال التي جرت في 6 يونيو 1944، إن "شواطئ أوروبية مختلفة تتعرض اليوم لاجتياح من أيديولوجيات خطيرة مختلفة". وتابع قائلاً: "متى ستفعل العواصم الأوروبية شيئاً حيال هذا الغزو؟ أم أن الوقت قد فات؟

". وأضاف: "أمل ألا يكون قد فات، وأعتقد أنه لم يفت بعد". وأدان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بعدما حمل الهجرة مسؤولية مقتل هنري نواك، وهو طالب بريطاني قتل طعناً في مدينة ساوثهامبتون، رغم أن الضحية والجاني يحملان الجنسية البريطانية. وفي ديسمبر الماضي، حذرت استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب من أن أوروبا تواجه "احتمال محو حضاري"، وقد تصبح "غير قابلة للتعرف عليها" خلال 20 عاماً.

الجدل围绕 الهجرة والأمن القومي كان محورياً في الخطاب، حيث ربط هيغسيث بين التحديات الحالية والتضحيات السابقة، مشيراً إلى أن حماية القيم الغربية تتطلب وعياً مستمراً وإجراءات عملية. كما أن رد الفعل البريطاني على تصريحات فانس يعكس حساسية القضايا الهجرة في السياق الأوروبي، خاصة WHEN تكون الجرائم مرتبطة بملف الهجرة رغم الجنسيات المشتركة. تؤكد هذه التصريحات والردود على استمرار الجدل السياسي حول الهجرة والأمن في أوروبا والعلاقات عبر الأطلسي.

استحضار ذكرى إنزال النورماندي يضيف بُعداً رمزياً، حيث تُستخدم تضحيات الماضي لاستنباط دراسات للمستقبل. يبدو أن هناك قلقاً متزايداً بين بعض المسؤولين الأمريكيين من التغيير الديموغرافي والثقافي في أوروبا، وهو ما يتوافق مع خطاب اليمين المتشدد في قارة أوروبا. من ناحية أخرى، يسلط رد الحكومة البريطانية الضوء على محاولات حزبية لتعزيز صورة政 ZapAmerika kiğıyor على في حماية الأمن القومي. في النهاية، تبقى القضية مركزية في السياسة الغربية، مع اختلاف كبير في التفسيرات وال الحلول المطروحة





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