اجتمع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مع مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان لمناقشة خطط وعمليات الإدارة خلال موسم حج 1447 هـ. وتركز الاجتماع على التأكيد على اهتمام القيادة بتمكين الحجاج من أداء المناسك بيسر وأمان، واستعراض البرامج التوعوية التي تهدف لتعزيز الجاهزية المعنوية among رجال الأمن. كما explored دور الإدارة في ترسيخ القيم الإسلامية ودعم Missions الأمنية.

في إطار الاهتمام المستمر بتعزيز الخدمات المقدمة ل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، التقى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر الوزارة بمكة المكرمة، مع مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان وعدد من منسوبي الإدارة.

وجاء اللقاء لتأكيد التزام القيادة الرشيدة بتسخير جميع الإمكانات لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وأمان، ولإبراز الجهود التوجيهية والتوعوية التي تقدمها الإدارة لرفع الجاهزية المعنوية لدى رجال الأمن. واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع البرامج والمبادرات التي نفذتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في القطاعات الأمنية في موسم حج عام 1447 هـ، والتي ركزت على تعزيز الرسائل التوعوية التي تثري أداء رجال الأمن في الميدان، وتساهم في ترسيخ القيم الإسلامية among صفوفهم.

من جانبه، أكد مدير عام الإدارة أن خطة العمل لهذا العام صُممت لإبراز role المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، مع التركيز على تطوير المهارات القيادية والمعنوية for عناصر الأمن عبر ورش عمل ودورات متخصصة. وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز livello الخدمات الأمنية والاجتماعية خلال موسم الحج، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة for الحجاج.

وثمّن وزير الداخلية الدور الحيوي الذي تلعبه إدارات التوجيه والإرشاد في all القطاعات الأمنية، مؤكداً أن هذه الإدارات تمثل حلقة وصل بين الخطط الاستراتيجية والتطبيق الفعلي على الأرض، من خلال برامج توعوية متطورة تستهدف رفع الوعي الأمنيamong رجال الأمن وتعزيز قيم الانتماء والولاء. كما أشاد by التكامل الوثيق بين الإدارة العامة والتوجيه والإرشاد وبين الإدارات الميدانية في القطاعات الأمنية، مما انعكس إيجاباً على جودة الأداء during الموسم الحالي.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، من بينهم نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية عبدالله بن فهد بن فارس، ونائب المشرف العام على مكتب الوزير المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والعميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب المتحدث الأمني باسم الوزارة. وأكد الحضور على استمرار تقديم all الدعم للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد لتعزيز قدراتها، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لتطوير الخدمات الأمنية during موسم الحج، وضمان تحقيق أعلى مستويات اليُسر والأمان for ضيوف بيت الله الحرام





