وزير الصحة البريطاني يس ستريتينج يعلن استقالته من الحكومة، ويوجه انتقادات لقيادة حزب العمال

وزير الصحة البريطاني يس ستريتينج أعلن استقالته من الحكومة اليوم الخميس، ليصبح بذلك عدد الوزراء المستقلين خمسة، فضلاً عن عدد من المسؤولين الحكوميين. وفي رسالة مطولة وجهها إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وجه ستريتينج انتقادات لافتة لأسلوب القيادة داخل الحزب، داعياً إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل زعامة حزب العمال. وقال ستريتينج إن فقدان الثقة في قيادة ستارمر هي من دفعتني إلى الاعتقاد بأن الاستمرار في منصبه يفتقر إلى الشرف والمبادئ. وأضاف، أن ستارمر لن يقود الحزب في الانتخابات العامة القادمة، داعياً إلى أن يكون النقاش داخل الحزب حول المرحلة القادمة معركة أفكار لا صراع شخصيات. وأشار إلى ضرورة فتح المجال أمام أفضل مجموعة ممكنة من المرشحين، لافتاً إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة وتراجع شعبية الحكومة. واعتبر وزير الصحة المستقيل أن ذلك يعكس أخطاء في السياسات، محذراً من تهديد حزب إصلاح المملكة المتحدة (Reform UK)، في حين انتقد ما وصفه بـ«نهج اليد الثقيلة» في التعامل مع الأصوات المعارضة داخل الحزب.

