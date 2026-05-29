وزير الداخلية السعودي يؤكد على تكامل القطاعات وكفاءة العمل المشترك في موسم الحج

خلال لقاء مع الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج، أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، أن تكامل القطاعات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية جسد كفاءة منظومة العمل المشترك. كما أشاد بجهود جميع المشاركين وعبّر عن التقدير للقيادة على دعمها المتواصل.

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، أن ما شهده موسم الحج هذا العام من تكامل بين مختلف القطاعات الأمن ية والخدمية والصحية و التطوع ية جسَّد كفاءة منظومة العمل المشترك.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج، بمكة المكرمة، حيث أكد على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الميدانية ومواصلة تطوير الخطط ورفع مستوى الجاهزية والإعداد المبكر للمواسم المقبلة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأشار إلى أن نجاح موسم الحج جاء بفضل الله ثم بدعم ومتابعة القيادة السعودية المستمرين، وحرصها على تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية والخدمية لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.

كما أعرب عن شكره وتقديره للوزراء ورؤساء الجهات ومنسوبيها على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الموسم بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية، التي ساهمت في تحقيق مستهدفات الخطط وخدمة ضيوف الرحمن على الوجه المأمول. وفي السياق相同، سلّم الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كسوة الكعبة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين. كما أعلن نجاح موسم حج هذا العام، مؤكدًا أنه شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات.

وعقد وزير الحج الدكتور توفيق الربيعة لقاءً مع ممثلي شركات الحج لتقييم الأداء ومناقشة فرص التحسين والاستعداد المبكر للموسم المقبل. من ناحية أخرى، ت showcasedت خداة الحاج السوري عبد الكريم الطويل، الذي أدى مناسك حج هذا العام بعد سنوات طويلة من الصبر والمعاناة، حيث فقد خلال الأحداث في سورia تسعة من أفراد عائلته بين أبناء وإخوة وابن عم.

عاشAbdul Karim رحلة ألم طويلة بدأت من لهيب البارود في цивили war وانتهت بالطواف حول الكعبة، مؤكدًا أن إيمانه بعدالة قضيتهم كان أقوى من كل شيء





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج التكامل القطاعات الأمن الخدمات الصحة التطوع القيادة السعودية ضيوف الرحمن عبد الكريم الطويل سوريا

United States Latest News, United States Headlines