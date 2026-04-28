وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش تعزيز الشراكات في قطاع المعادن الحرجة بإسطنبول

شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية ضمن مؤتمر المعادن الحرجة في إسطنبول، لمناقشة تعزيز الشراكات الدولية وتحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد والابتكار.

شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بنشاط في اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية الهام الذي عُقد على هامش مؤتمر المعادن الحرجة (Critical Minerals Forum) في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا.

وقد حظي هذا الاجتماع بمشاركة واسعة من وزراء التعدين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الدولية المعنية بقطاع التعدين. ركزت المناقشات بشكل أساسي على تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في مجال المعادن الحرجة، وهي المعادن التي تلعب دورًا حيويًا في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.

تم التأكيد على أهمية بناء تحالفات قوية تتجاوز الحدود الإقليمية، وتجمع بين الدول المنتجة لهذه المعادن والدول المستهلكة لها، بهدف تحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد وضمان توافرها بشكل مستدام. وتناول الاجتماع بشكل مفصل آليات تحفيز الاستثمارات المباشرة في قطاع المعادن الحرجة، مع التركيز على تطوير سلاسل الإمداد المتكاملة التي تبدأ من استكشاف المعادن واستخراجها، مرورًا بمعالجتها وتنقيتها، وصولًا إلى تصنيع المنتجات النهائية التي تعتمد على هذه المعادن.

كما تم استعراض الفرص المتاحة للتعاون في مجالات الابتكار التعديني، وتبني التقنيات الحديثة التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات التعدين وتقليل الأثر البيئي. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير القدرات البشرية في قطاع التعدين.

إن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر تعكس التزامها القوي بتعزيز التعاون الدولي في مجال المعادن الحرجة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية. يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الدولية المتزايدة التي تهدف إلى تأمين إمدادات مستدامة من المعادن الحرجة، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا.

فمع تزايد الطلب العالمي على هذه المعادن، نتيجة للنمو السريع في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، أصبح من الضروري تعزيز التعاون بين الدول لضمان توافرها بأسعار معقولة وبطريقة مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا. كما تم بحث سبل دعم المبادرات العالمية التي تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة التعدينية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع.

إن المملكة العربية السعودية، من خلال مشاركتها الفاعلة في هذا المؤتمر، تؤكد على دورها المحوري في دعم هذه الجهود الدولية، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لقطاع المعادن الحرجة. وتسعى المملكة إلى الاستفادة من مواردها المعدنية الوفيرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير صناعات تحويلية تعتمد على هذه المعادن، بهدف تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة





