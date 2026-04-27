وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق إقامة الحجاج في مكة المكرمة

تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب جاهزية مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج خلال موسم حج 1447، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وتحقيق مستهدف زيادة الطاقة السريرية الاستيعابية.

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج عام 1447 هـ، قام وزير السياحة، أحمد الخطيب ، بجولة تفقدية شاملة لمرافق الضيافة و النُزل المؤقتة المخصصة ل إسكان الحجاج في مكة المكرمة .

هدفت الجولة إلى التأكد من جاهزية هذه المرافق لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ورفع مستوى جودة الإقامة لتوفير الراحة والطمأنينة لهم أثناء أداء مناسكهم. وشملت الجولة تفقدًا دقيقًا لسير العمليات التشغيلية، وتقييمًا لمستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى لقاء الكوادر السياحية المدربة التي ستشارك في خدمة الحجاج. كما زار معالي الوزير فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدًا على أهمية الدور الميداني للوزارة في دعم المستثمرين والمشغلين، وتعزيز الرقابة على مرافق الإقامة.

وفي اجتماع موسع عقده في مقر غرفة مكة المكرمة، جمع وزير السياحة المستثمرين ومشغلي مرافق الضيافة والنُزل المؤقتة، لمناقشة الاستعدادات النهائية للموسم، وسبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأكد الخطيب على ضرورة تقديم تجربة ضيافة استثنائية تُثري رحلة الحجاج، وتعكس المسؤولية الوطنية في رعاية ضيوف الرحمن.

وأعلن خلال الاجتماع تحقيق هدف زيادة الطاقة السريرية الاستيعابية في قطاع الضيافة بمكة المكرمة، مشيدًا بنجاح المبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الصدد، وعلى رأسها خدمة تراخيص النُزل المؤقتة، وخدمة رفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الإقامة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة مريحة وآمنة لهم.

وتتولى وزارة السياحة هذا العام مسؤولية الإشراف الكامل على قطاع إسكان الحجاج في مكة المكرمة، وذلك من خلال إطلاق خدمة تراخيص النُزل المؤقتة، والتي ساهمت في إضافة أكثر من 566 ألف سرير جديد إلى قطاع الضيافة. وتخضع هذه النُزل لمعايير واضحة ورقابة صارمة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج. وتؤكد الوزارة على التزامها بتوفير خيارات سكن متنوعة ومناسبة لجميع الحجاج، مع مراعاة احتياجاتهم وتوقعاتهم.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتطوير قطاع الحج والعمرة، وتحسين تجربة الحجاج، وتسهيل أداء مناسكهم. وتسعى الوزارة إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، لضمان موسم حج ناجح وميسر





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تشكيل مجلس الأعمال السعودي القطري.. والشويعر رئيساًتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية السعودية القطرية أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة (1443-1447)، وتسمية الأستاذ حمد بن على الشويعر...

Read more »

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1446هـ.. استمرار الفصول الثلاثةأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويم الدراسي للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام

Read more »

'التعليم': استمرار الفصول الثلاثة للعام الدراسي القادمأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

Read more »

نسخة المواطن إنجازات 2024 ومستهدفات ميزانية 2025تعزيزًا للشفافية مع المواطنين، أصدرت وزارة المالية، «نسخة المواطن»، والتي تعد وثيقة مالية تستعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 للهجرة، ويأتي...

Read more »

محلي صامطة يناقش تعثر المشروعات وتطوير البنية التحتيةترأس محافظ صامطة، الدكتور خفير بن زارع العمري، الدورة الثانية للمجلس المحلي للعام 1446-1447هـ، التي عُقدت في مركز السهي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية، وتركزت أعمال الاجتماع...

Read more »

تمديد إجازة الصيف لمدارس مكة والمدينة وجدة أسبوعاًكشف التقويم الدراسي لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف عن تأخير بداية الدراسة في العام الجديد 1447 / 1448هـ لمدة أسبوع، ليكون 8 ربيع الأول 1447 الموافق

Read more »