وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع رباعي وزاري في أنطاليا بتركيا، بمشاركة وزراء خارجية باكستان ومصر وتركيا، لمناقشة الأوضاع الإقليمية ودعم جهود الوساطة الباكستانية لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، وخفض التصعيد، بالإضافة إلى بحث قضايا أخرى على هامش منتدى أنطاليا 2026. كما تم التأكيد على أهمية التزام حجاج بيت الله الحرام بالحصول على التصاريح الرسمية لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة الحجاج.

شارك وزير الخارجية السعودي ، الأمير فيصل بن فرحان ، في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية. حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان. تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ، والتأكيد على دعم جهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

ويهدف هذا المسعى إلى خفض حدة التصعيد وتجنيب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة المحتملة للحرب. تزامناً مع هذه التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن التجارية، مع استثناء السفن العسكرية. من جهته، دعا الرئيس الأوكراني إلى بذل جهود مشتركة لتشكيل مهمة فعالة تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن خبرة بلاده في البحر الأسود يمكن أن تكون مفيدة في هذا الصدد. كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو مستجدات المنطقة، لا سيما الجهود المبذولة لضمان استدامة فتح مضيق هرمز. وفي سياق متصل، أصدرت البحرية الأمريكية بياناً تحذيرياً بشأن خطر الألغام في أجزاء من مضيق هرمز، مؤكدةً أن حجم الخطر لم يتم تحديده بشكل كامل وأن على السفن تجنب المنطقة. وفي إطار آخر، شددت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة. يأتي هذا الحرص من المملكة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة. أوضحت وزارة الحج السعودية أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، كونها مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات تستوجب عقوبات نظامية. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وقد بدأت التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات مباشرة بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية وتنفيذ برامج توعوية مستمرة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. تتضمن العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم. كما أشارت وزارة الداخلية إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل الحالي. وحددت الوزارة 18 أبريل كآخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو المقبل. في سياق متصل، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا، بالإضافة إلى اجتماع آخر لمجموعة الثمانية بشأن غزة، وذلك على هامش "منتدى أنطاليا 2026". وكانت "الجوازات" السعودية قد أكملت جاهزيتها لاستقبال حجاج موسم هذا العام، الذين يبدأون التوافد على البلاد من مختلف أنحاء العالم، مع توفير خدمات متكاملة لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة





