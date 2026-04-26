وزير التجارة يزور شقراء والقصب ويوقع اتفاقية لتعليم الذكاء الاصطناعي

قام وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بزيارة لمحافظة شقراء وبلدة القصب، شملت جولات ميدانية في المعالم التاريخية ورعاية توقيع اتفاقية لتعليم الذكاء الاصطناعي لطلاب القصب، بالإضافة إلى لقاءات اجتماعية مع شخصيات بارزة.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعليم النوعي، قام معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصب ي، وزير التجارة ، بزيارة تفقدية لمحافظة شقراء ، تضمنت جولات ميدانية شاملة في كل من بلدة القصب التاريخية ومحافظة شقراء ، بالإضافة إلى رعايته الكريمة لتوقيع اتفاقية تعليمية استراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب مدارس القصب في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

هذه الخطوة تأتي في سياق دعم القيادة الرشيدة للمبادرات التعليمية التي تسعى إلى تمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل العالمي. بدأت الزيارة بجولة في بلدة القصب العريقة، حيث رافق معالي الوزير كل من رئيس مركز القصب، الأستاذ سعد إبراهيم القاسم، والمهندس طارق القصبي، ورئيس بلدية القصب، المهندس مطلق أبو اثنين.

وقد أشاد معاليه بالجهود المبذولة في الحفاظ على الطابع التراثي للبلدة وتطوير معالمها السياحية، مؤكدًا على أهمية هذه الجهود في إبراز الموروث الوطني الغني وتحفيز السياحة الداخلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. كما أكد الدكتور القصبي على أن القصب تمثل نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون مثمرة بين طلاب مدارس القصب وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، وهي اتفاقية تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي. هذه الاتفاقية تعكس التزام الجامعة بتوسيع نطاق برامجها التعليمية والتدريبية لتشمل مختلف مناطق المملكة، وتقديم الدعم للطلاب الموهوبين في المجالات العلمية والتكنولوجية.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن الطلاب من الاستفادة من خبرات وأبحاث جامعة KAUST الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في مشاريع بحثية وتطويرية تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. بعد ذلك، انتقل معالي الوزير إلى محافظة شقراء، حيث قام بجولة تفقدية شملت العديد من المعالم التاريخية والأثرية، برفقة محافظ شقراء، الأستاذ عادل البواردي. وتضمنت الجولة زيارة القرية التراثية، وقصر السبيعي التاريخي، وبيت آل جميح، وسوق المجلس، ودار تراث شقراء.

وقد أعرب الدكتور القصبي عن إعجابه الشديد بالجهود المبذولة في الحفاظ على هذه المعالم التاريخية وإبرازها كجزء من التراث الثقافي للمملكة. وفي إطار الزيارة الاجتماعية، حرص معالي الدكتور ماجد القصبي على زيارة الشيخ عبدالرحمن بن محمد المقحم، عضو المجلس المحلي السابق بمحافظة شقراء، حيث تبادل معه الأحاديث الودية واستمع إلى آرائه وتطلعاته حول مستقبل المحافظة. كما زار الإعلامي عبدالرحمن الحسين، وقدم له الشكر على جهوده في خدمة المجتمع والإعلام.

وقد عبر الدكتور القصبي عن تقديره العميق للدور الذي يلعبه أهالي شقراء في الحفاظ على تراثهم وتطوير محافظتهم. وشارك معالي الوزير في حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في نسختها الثانية والعشرين، والتي تهدف إلى تحفيز الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على حفظ كتاب الله الكريم. وقد أشاد الدكتور القصبي بمبادرة أسرة الجميح في دعم التعليم والعمل الخيري، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرات في بناء جيل واعٍ ومثقف.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور القصبي عن تفاؤله بمستقبل محافظة شقراء، مؤكدًا على أن المملكة العربية السعودية تمتلك الإمكانات والموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في جميع المجالات. وقد نشر معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة (X) تغريدات عبرت عن انطباعاته الإيجابية عن الزيارة وأهمية دعم التعليم والابتكار





