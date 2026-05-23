وزيري الخارجية المصري والقطري يبحثان المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتحديات المنطقة

وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرا اتصالا هاتفيا بحثا المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتحديات المنطقة. حيث أكد الوزيران على أهمية الحوار والدبلوماسية كخيار وحيد لتجنيب الإقليم تداعيات أي تصعيد غير محسوب، كما تبادلا الرؤى حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق بشأن تطورات الموقف، وتنسيق التحركات الرامية لاحتواء التوتر ومواصلة جهود خفض التصعيد في المنطقة.

كما تبادلا الرؤى حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الحرص المتبادل على التنسيق بشأن تطورات الموقف، وتنسيق التحركات الرامية لاحتواء التوتر ومواصلة جهود خفض التصعيد في المنطقة. كما شدد الوزيران على أن المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة يفرض على الأطراف المعنية كافة التحلي بأقصى درجات المرونة والمسؤولية، وأكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف كركيزة أساسية لضمان التهدئة المستدامة، والحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو دوامة جديدة من الصراع وعدم الاستقرار





