وزير الصناعة السعودي يختتم زيارة كازاخستان لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والاستثمار

انتهى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف وزيارته إلى كازاخستان بإبرام مذكرة تفاهم وشراكات مع كبار المسؤولين والشركات الكازاخستانية، بهدف توسيع التعاون في مجالات المعادن والذكاء الاصطناعي دعمًا لرؤية 2030.

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، برفقة نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، زيارتهم الرسمية إلى جمهورية كازاخستان التي جرت في إطار مشاركة المملكة في مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن (AMM).

جاءت هذه الزيارة لتسليط الضوء على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030. تم خلال الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية عالية المستوى مع كبار المسؤولين الكازاخستانيين، شملت اجتماعاً مع رئيس الوزراء، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، بالإضافة إلى لقاءات مع وزير الخارجية ووزير الصناعة والبناء، فضلاً عن زيارة إلى مقر مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).

ركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل بيئة الاستثمار لتشجيع المشاريع المشتركة في قطاعي التعدين والصناعة. في إطار جدول أعماله المكثف، التقى الوزير الخريّف بعدد من كبار القادة في الشركات الكازاخستانية الرائدة في مجال التعدين، من بينها شركة Tau‑Ken Samruk، وشركة KAZ Minerals، وشركة Kazatomprom. تناولت الاجتماعات فرص تطوير الشراكات في مجال المعادن الإستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى استعراض الإمكانات الواعدة لاستكشاف موارد معدنية جديدة.

كما شارك الخريّف في جلسة حوارية رفيعة المستوى حملت عنوان "من أعماق الأرض إلى آفاق الذكاء الاصطناعي: شراكات عالمية ترسم مستقبل قطاع التعدين والمعادن"، حيث تبادل الخبراء الأفكار حول دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في عمليات الاستخراج ومعالجة المعادن، مؤكدين على أهمية الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. خلال الزيارة، تجول الخريّف في مصفاة الذهب التابعة لشركة Tau‑Ken Altyn وتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في معالجة وتكرير الذهب، ثم انتقل إلى مركز أستانا المالي الدولي للاطلاع على الخدمات والآليات التي يقدمها لدعم البيئة الاستثمارية والمالية.

وفي ختام الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الصناعة والبناء الكازاخستانية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين والثروة المعدنية وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة. تعكس هذه الزيارة المتابعة المستمرة للملكّة في بناء شراكات دولية فاعلة، وتؤكد التزامها بدعم أهداف رؤية 2030 وتعزيز موقع السعودية كمركز عالمي رائد في الصناعات التحويلية والتعدينية





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التعدين الصناعة كازاخستان الاستثمار الذكاء الاصطناعي

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