وزير الرياضة السعودي يختتم استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أوروجواي في كأس العالم 2026

وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شهد الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروجواي فجر الثلاثاء على ملعب «Miami Stadium». وحرص الوزير خلال الزيارة على الالتقاء باللاعبين والجهاز الفني بقيادة «جورجيوس دونيس»، مؤكداً دعم القيادة الرشيدة للمنتخب في هذا المحفل العالمي، ومحفزاً النجوم على تقديم صورة مشرفة تليق بسمعة الكرة السعودية.

شهد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم، الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروجواي فجر الثلاثاء على ملعب « Miami Stadium ».

وحرص الوزير خلال الزيارة على الالتقاء باللاعبين والجهاز الفني بقيادة «جورجيوس دونيس»، مؤكداً دعم القيادة الرشيدة للمنتخب في هذا المحفل العالمي، ومحفزاً النجوم على تقديم صورة مشرفة تليق بسمعة الكرة السعودية. ويأتي حضور وزير الرياضة تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم الأخضر في مشاركته المونديالية، ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل أولى مواجهات المجموعة الثامنة الصعبة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Saudi Arabia Football World Cup Minister Of Sports Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal Georgios Donis Miami Stadium Uruguay National Team Spain Cape Verde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

وزير الطاقة.. فلسفة الصّمت وحكمة التريّث..في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2026، كان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن...

Read more »

القروني: إعداد الأخضر كان كافياًأكد المدرب الوطني خالد القروني أن فترة إعداد المنتخب السعودي قبل انطلاق كأس العالم 2026...

Read more »

السعودية في المونديال.. حضور يتجاوز المنتخب إلى اقتصاد البطولة.. القصة كاملةفي كأس العالم 2026، تدخل السعودية البطولة من بوابتين؛ بوابة الملعب عبر المنتخب الوطني،...

Read more »

حظر العمل تحت أشعة الشمس على المنشآت الخاصةبدأت حظر العمل تحت أشعة الشمس على المنشآت الخاصة في المملكة اعتبارًا من 15 يونيو 2026م، وتستمر حتى 15 سبتمبر 2026م، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 مساءً.

Read more »

سويدي ذو الأصول التونسية.. عياري يهز شباك جذورهخطف لاعب منتخب السويد ياسين عياري الأضواء خلال مواجهة السويد وتونس في كأس العالم 2026،...

Read more »

«بن هاربورغ» يدعو الجماهير السعودية.. ويقول: «إذا بتجي المباراة اكتب لي قدام»قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخبنا الوطني الأولى في كأس العالم 2026، بدأت الاستعدادات...

Read more »