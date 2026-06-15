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وزير الرياضة السعودي يختتم استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أوروجواي في كأس العالم 2026

Sports News

وزير الرياضة السعودي يختتم استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أوروجواي في كأس العالم 2026
Saudi ArabiaFootballWorld Cup
📆6/15/2026 7:49 AM
📰OKAZ_online
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وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شهد الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروجواي فجر الثلاثاء على ملعب «Miami Stadium». وحرص الوزير خلال الزيارة على الالتقاء باللاعبين والجهاز الفني بقيادة «جورجيوس دونيس»، مؤكداً دعم القيادة الرشيدة للمنتخب في هذا المحفل العالمي، ومحفزاً النجوم على تقديم صورة مشرفة تليق بسمعة الكرة السعودية.

شهد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم، الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب أوروجواي فجر الثلاثاء على ملعب « Miami Stadium ».

وحرص الوزير خلال الزيارة على الالتقاء باللاعبين والجهاز الفني بقيادة «جورجيوس دونيس»، مؤكداً دعم القيادة الرشيدة للمنتخب في هذا المحفل العالمي، ومحفزاً النجوم على تقديم صورة مشرفة تليق بسمعة الكرة السعودية. ويأتي حضور وزير الرياضة تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم الأخضر في مشاركته المونديالية، ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل أولى مواجهات المجموعة الثامنة الصعبة

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OKAZ_online /  🏆 17. in SA

Saudi Arabia Football World Cup Minister Of Sports Prince Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal Georgios Donis Miami Stadium Uruguay National Team Spain Cape Verde

 

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