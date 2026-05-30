وزير الدفاع الأمريكي: منع إيران للحصول على سلاح نووي أولوية قصوى في السياسة الأمنية لبلاده

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي لا يزال التزاما دوليا أساسيا وأولوية قصوى في السياسة الأمنية لبلاده.

جاء ذلك بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المكثفة والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لإنهاء التصعيد العسكري في المنطقة. وشدد هيغسيث على أن الولايات المتحدة متمسكة بكافة تعهداتها الأمنية العالمية ولن تتراجع عنها. وأوضح أن واشنطن مستعدة لإنهاء هذا الملف عبر المسار التفاوضي أو اللجوء إلى الخيار العسكري والعودة للحرب "عند الضرورة" لإنهاء المهمة. وأشار إلى أن سياسة "الضغط الأقصى" والحصار البحري ألحقا أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني، مما دفع طهران إلى طاولة المفاوضات.

وذكر هيغسيث أن العمليات العسكرية الأخيرة نجحت في إخضاع إيران وتدمير أجزاء واسعة من دفاعاتها الجوية وسلاحها الجوي والبحري، مما حد من قدرتها على إنتاج المزيد من الصواريخ أو الطائرات المسيّرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن عقده اجتماعا في "غرفة العمليات" لاتخاذ قرار نهائي بشأن صيغة التعامل مع إيران، مجددا شرط عدم امتلاكها لأي قنبلة نووية وفتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة. وتصر الإدارة الأمريكية على تفكيك المواد النووية الإيرانية والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

في المقابل، تسعى طهران إلى إنهاء الحصار البحري، ورفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن أصولها المجمدة. أعلنت الولايات المتحدة عن تفكيك شبكة إيرانية متطورة انتحلت صفة شركات أمريكية واحتالت عليها للحصول على تكنولوجيا حساسة لصالح النظام العسكري الإيراني. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية في أجواء مضيق هرمز، قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب البلاد.

قال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة نوفوستي، بأن روسيا والصين ستتمتعان "بمعاملة خاصة متميزة" للمرور عبر مضيق هرمز. وأفادت "واشنطن بوست" بأن إحدى النقاط العالقة الأخيرة التي تقف في طريق اتفاق سلام مبدئي بين أمريكا وإيران هي الإفراج التدريجي عن أموال لطهران محولة من كوريا الجنوبية تحتفظ بها قطر. ذكر الصحيفة نفسها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الوضع مع إيران بعد اجتماعه مع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية





