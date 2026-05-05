وزير الحج والعمرة يفتقد خدمات مطار جدة لضيوف الرحمن في موسم الحج

قام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بزيارة تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للاطمئنان على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث اطّلع على الإجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تقدمها الجهات المعنية لتسهيل استقبال الحجاج وانتقالهم إلى أماكن سكنهم بسلاسة. كما استعرض الوزير عددًا من المبادرات الميدانية التي تنفذها الوزارة في المطار، ومن أبرزها مبادرة «نسك مرحبا» التي تُعنى باستقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات دخولهم عبر فرق متخصصة في الاستقبال والإرشاد.

في إطار متابعة الخدمات المقدمة ل ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام، قام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الخميس 5 مايو 2026، بزيارة تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات على أعلى مستوى.

استقبله في المطار رئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، حيث شملت الجولة التفقدية مبنى صالات الحجاج، ومركز القيادة والتحكم، بالإضافة إلى مبنى صالة رقم 1 ومبنى صالة رقم 4. خلال الزيارة، اطّلع الوزير على الإجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تتبعها الجهات المعنية لتسهيل استقبال الحجاج وانتقالهم إلى أماكن سكنهم بسلاسة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها جميع العاملين في المطار لتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

ومن أبرز الإجراءات التي تم استعراضها خلال الزيارة، توزيع بطاقات «نسك» في بلدان الحجاج قبل قدومهم، بالإضافة إلى مبادرة «حاج بلا حقيبة» التي تسهم في تسهيل إجراءات الوصول وتقليل زمن المناولة، مما يعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة. كما اطّلع الوزير على عدد من المبادرات الميدانية التي تنفذها الوزارة في المطار، ومن أبرزها مبادرة «نسك مرحبا» التي تُعنى باستقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات دخولهم عبر فرق متخصصة في الاستقبال والإرشاد.

وفي ختام الزيارة، استقبل الوزير عددًا من ضيوف الرحمن، مرحّبًا بهم في المملكة بشعار «حياكم الله»، متمنيًا لهم حجًا ميسرًا ومطمئنًا، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم. وأكد الوزير على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربة الحج لتكون أكثر سلاسة وراحة، حيث يتم العمل على تطوير الخدمات باستمرار لتحسين تجربة الحجاج في جميع مراحل رحلتهم.

كما أشاد الوزير بالشراكة الفعالة بين الوزارة والجهات المعنية في المطار، والتي تسهم في تحقيق أهداف خدمة ضيوف الرحمن بكفاءة عالية. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة دينية عالمية، وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج، حيث يتم العمل على تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للحجاج.

كما أكد على أهمية التدريب المستمر للعاملين في المطار لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية لتعزيز مهارات العاملين وتطوير أدائهم. وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع العاملين في المطار على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز سمعة المملكة كوجهة دينية عالمية وتوفير أفضل الخدمات للحجاج





