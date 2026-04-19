وزير الخارجية التركي: الدبلوماسية هي الحل الأمثل للنزاعات.. ونظام دولي جديد ضرورة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد على أن الدبلوماسية هي الأداة الأنجع لحل النزاعات عالمياً، داعياً إلى بناء نظام دولي جديد يعكس واقع اليوم، مع استثناء إسرائيل من مبادئ الحوار بسبب ممارساتها التوسعية والاحتلالية. كما انتقد حرب الإبادة في غزة وطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ، أن الدبلوماسية تظل الأداة الأكثر فعالية لحل النزاعات حول العالم، سواء في الشرق الأوسط، أو منطقة البلقان، أو أوكرانيا، أو القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوار مفتوح ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس. وأوضح فيدان أن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تتمثل أبرز مؤسساته في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قد شهد اهتزازات في التسعينيات مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

ودعا الوزير إلى بناء نظام دولي جديد يتسم بالحكمة ويعكس واقع عالم اليوم بشكل أفضل، مؤكداً أن الوقت مناسب الآن لهذه المبادرة. ولفت فيدان إلى استثناء إسرائيل من مبدأ حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مبرراً ذلك بأن سلوكيات إسرائيل تقوم على التوسع والاحتلال والقهر والقتل. وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لضمان أمنها على حساب أمن الآخرين، من خلال احتلال الأراضي وتهجير السكان، بل وخوض حروب إبادة. وشدد في هذا السياق قائلاً: "إذا أرادت إسرائيل أن تضمن أمنها، فعليها أن تسمح للآخرين بالتمتع بسيادتهم واستقلالهم ووحدة أراضيهم وحريتهم، وأن تمتنع عن استخدام القوة ضدهم". وأضاف فيدان أن التهديدات التي تمثلها إسرائيل لا تؤثر فقط على الأمن الإقليمي، بل تتجاوز ذلك لتؤثر على الأمن العالمي، مستشهداً بالحرب على إيران كمثال. في سياق متصل، أشار فيدان إلى أن أوروبا بدأت بالفعل في اتخاذ مسافة من السياسات الإسرائيلية، في حين أن موقف الولايات المتحدة لم ينضج بعد في هذا الصدد، وأن الطريق لا يزال طويلاً. وأكد الوزير التركي أن ما يجري من حرب إبادة في غزة يمثل بمثابة "صرخة إنذار" لإيقاظ الجميع، وأن الحجج المتعلقة بالأمن والدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب لم تعد مقبولة لدى العديد من دول العالم. وأوضح أن هذه الدول تراقب عن كثب أعمال العنف والهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بل إن بعض الدول قد فرضت بالفعل عقوبات على هؤلاء المستوطنين. وحول خطة السلام المقترحة لغزة، أوضح فيدان أن المرحلة الأولى منها لم تُنفذ بالشكل المطلوب. وأكد أن القتل لم يتوقف في غزة، وأن المساعدات الإنسانية لا تصل بالكميات الكافية. وأضاف: "ما زلنا نقيم الأوضاع قبل الدخول في المرحلة الثانية". وشدد على أن على إسرائيل أولاً الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى أنها لا تزال تمنع دخول البيوت المؤقتة والمعدات الطبية إلى القطاع. جاءت تصريحات فيدان خلال أعمال الدورة الخامسة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي يجمع قادة ومسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الدولية الراهنة. وعبر فيدان عن قناعة تركيا الراسخة بأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحلول الدبلوماسية. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية التركية في السعي نحو إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن بلاده تلتزم بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن العالميين، وأنها تعمل باستمرار على تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع كافة الأطراف المعنية. وأضاف الوزير أن تركيا تؤمن بأهمية العدالة والمساواة في العلاقات الدولية، وأنها تدعو إلى احترام القانون الدولي والمواثيق الأممية. ورداً على سؤال حول مستقبل النظام الدولي، أكد فيدان أن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بحاجة إلى إصلاحات جذرية في مؤسساته الدولية، وأن على هذه المؤسسات أن تكون أكثر استجابة لتحديات العصر وأن تعكس تنوع وثقل القوى الصاعدة في الساحة الدولية. وأشار إلى أن التغييرات التي طرأت على الخريطة الجيوسياسية العالمية تتطلب إعادة تقييم الأدوار والصلاحيات للمنظمات الدولية، وأن على مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص أن يصبح أكثر تمثيلاً وفعالية. كما استعرض فيدان الوضع في أوكرانيا، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ودعا إلى تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. وفيما يتعلق بمنطقة البلقان، شدد على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، وحل الخلافات بالحوار البناء. أما بالنسبة للقارة الأفريقية، فقد أشار فيدان إلى أهمية دعم التنمية المستدامة وتعزيز السلام في القارة، مؤكداً على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا الصدد من خلال شراكات استراتيجية. وأكد فيدان أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية النشطة لتعزيز السلام والاستقرار العالميين، وأنها مستعدة للعب دور بناء في حل النزاعات وتحقيق الأمن للجميع. وفي ختام كلمته، جدد فيدان دعوته إلى العودة إلى جذور العمل الدبلوماسي، مبنياً على الحوار والتفهم المتبادل والاحترام. وأوضح أن النجاح في معالجة التحديات الراهنة يعتمد على قدرة المجتمع الدولي على تجاوز الخلافات الأيديولوجية والسياسية، والتركيز على المصالح المشتركة. وأكد أن تركيا، كقوة إقليمية ودولية، ستظل ملتزمة بدعم المسارات السلمية والحلول الدبلوماسية، وأنها ستواصل العمل مع شركائها لضمان مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للعالم أجمع





هاكان فيدان الدبلوماسية النظام الدولي إسرائيل غزة

