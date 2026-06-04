وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان يجيز قصف بيروت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية.

وشدد كاتس على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل، وأن القوات الإسرائيلية لها حرية العمل بدعم أميركي لضرب بيروت ردا على أي إطلاق نار على التجمعات السكنية والأراضي الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية ستستمر في تفكيك البنية التحتية لحزب الله، وسيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر، بما في ذلك منطقة الشقيف.

وأشار كاتس إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يسمح بعمليات عسكرية في جنوب لبنان، وأن القوات الإسرائيلية ستستخدم هذه العلامة لضرب حزب الله. وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية ستستمر في عملياتها في جنوب لبنان، وأن هذا هو الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان. وعبر كاتس عن شكوكه فيما يتعلق بتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وقال إن هذا هو هدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية ستستمر في عملياتها في جنوب لبنان، وأن هذا هو الهدف من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان. وأشار كاتس إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يسمح بعمليات عسكرية في جنوب لبنان، وأن القوات الإسرائيلية ستستخدم هذه العلامة لضرب حزب الله





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