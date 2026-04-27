وزير الخارجية الإيراني يصل إلى روسيا للتشاور مع بوتين بشأن التطورات الإقليمية والدولية

أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وصوله إلى سان بطرسبرغ الروسية، تحضيرا لاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيُناقش التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التوترات مع الولايات المتحدة.

أعلن عباس عراقجي ، وزير الخارجية ال إيران ي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تيليغرام، وصوله إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، تحضيرا لاجتماع مُقرر عقده الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وأكد عراقجي أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للتشاور مع نظرائه الروس بشأن التطورات المتعلقة بالحرب، مشيرا إلى أن إيران وروسيا تتعاونان باستمرار في القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وفي مقابلة مصورة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، قال عراقجي إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، حيث تُناقش قضايا واسعة النطاق، بما في ذلك التحديات الإقليمية والدولية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.

كما أشار إلى أن إيران وروسيا تشتركان في رؤية مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول المستقلة في مواجهة الهيمنة الغربية. وفي السياق ذاته، أكد السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الاجتماع المرتقب بين عراقجي وبوتين سيركز على تنسيق العلاقات ودفع البرامج المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف جلالي أن إيران وروسيا تشكلان جبهة موحدة في مواجهة القوى الشمولية العالمية، التي تسعى إلى فرض هيمنة أحادية على العالم.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بالرئيس بوتين الاثنين، وذلك في إطار جولة خارجية شملت لقاءات مع وسطاء رئيسيين في باكستان وعُمان، وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة. وتظل روسيا حليفا دبلوماسيا مهما لإيران، حيث لعبت دورا رئيسيا في دعم إيران خلال فترة الصراع مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال الطاقة النووية، حيث عرضت روسيا تولي مسؤولية اليورانيوم الإيراني المخصب، واقترحت تخزينه أو إعادة معالجته على الأراضي الروسية.

وأشار جلالي إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات أخرى، مثل التجارة والاستثمار، حيث تسعى إيران وروسيا إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية في ظل التحديات الدولية. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الزيارة تأتي في سياق التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تواجه المحادثات بين الطرفين تعثرا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وتعتبر هذه الزيارة فرصة لإيران لتعزيز علاقاتها مع روسيا، التي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لها في المنطقة والعالم.

ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا، والتطورات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد. كما أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران وروسيا تطورا ملحوظا، حيث تسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاستخبارات، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها في المنطقة.

وفي السياق نفسه، فإن هذه الزيارة تعتبر جزءا من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران لتعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع الغرب. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية سريعة، حيث تسعى إيران إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها في المنطقة. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتطورات في سوريا واليمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد.

cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران روسيا فلاديمير بوتين عباس عراقجي علاقات ثنائية

United States Latest News, United States Headlines