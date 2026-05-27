وزير الداخلية السعودي يبرز جهود تعزيز جاهزية رجال الأمن في موسم الحج 2026

أكد وزير الداخلية أن القيادة السعودية تكرس جميع الإمكانات لتعزيز الوعي والجاهزية المعنوية لرجال الأمن خلال حج 2026، مشيراً إلى تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية التي سهلت تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بانسيابية وأمان.

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، أن القيادة تضع في مقدمة أولوياتها كل ما يعزز خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين ورعاية القاصدين.

وجّه وزير الداخلية إلى تعزيز الوعي ورفع مستوى الجاهزية المعنوية لدى رجال الأمن (واس) خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن هذه الجهود التوجيهية والتوعوية تؤسس لقيم إسلامية راسخة وتنعكس في كفاءة أداء المهام الأمنية. وجاء ذلك خلال لقائه في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة مع مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد، الدكتور عبد الله السعدان، وفريقه، حيث استعرضوا برامج وإجراءات الموسم الحالي.

وزاد السعدان من توضيح أن خطة الإدارة ركّزت على إبراز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتوجيه رسائل توعوية لرجال الأمن لضمان جاهزيتهم الميدانية. وشددت وزارة الداخلية على تنفيذ الخطط الأمنية الميدانية والمرورية التي سَهَّلت انتقال الحجاج بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة، ما أسهم في توفير بيئة آمنة وسلسة لأداء المناسك.

في الإيجاز الصحافي الثالث لموسم الحج، صرح العميد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني للوزارة، بأن إدارة وتنظيم الحج تجسّد تميزاً وطنياً بفضل رعاية القيادة التي تعطي أولوية قصوى لخدمة الحرمين وضيوفهما. وشكر الشلهوب رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية والعسكرية على جهودهم المستمرة، مؤكدًا أن جميع الإمكانات تم تسخيرها لتأمين مسارات الحجاج، من عرفة إلى مزدلفة ومن ثم منى.

كما أفاد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، أن خطط النقل والتفويج تم مواءمتها منذ اليوم الثامن من ذي الحجة وفقاً لرغبات الحجاج، حيث توجه نحو 60% منهم إلى مشعر منى لتقضي فيه يوم التروية، في حين توجه 40% إلى عرفات. وأوضح أن عمليات الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة سارت بانسيابية، حيث وصل حوالي 60% من الحجاج إلى مزدلفة، فيما استكملت النسبة المتبقية انتقالها إلى منى والمسجد الحرام وفق جداول منظمة.

من الناحية الصحية، صرح عبد العزيز عبد الباقي، المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الوضع الصحي العامة للحجاج مستقرة ولم تُسجل أي تفشيات مرضية تهدد الصحة العامة، مع تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة صحية حتى اليوم العاشر من ذي الحجة. وفي مجال النقل، أشار عبد العزيز العتيبي، المتحدث باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إلى معدل التزام استثنائي بالجدول الزمني لقطاري "المشاعر المقدسة" و"الحرمين السريع"، مع نسبة انضباط 96% لحافلات النقل بين المدن.

أعلن العتيبي أن أول رحلة طيران للضيوف ستبدأ في 12 ذو القعدة، وستستمر الخدمات حتى 30 يونيو (15 محرم). وأكد على دور مركز التحكم الموسمي الذكي في مراقبة حركة المرور وتسهيل تنقل الحجاج عبر شبكة الطرق





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الداخلية حج 2026 الأمن والسلامة الجاهزية المعنوية الخدمات اللوجستية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 26 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 26 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

رد فعل والدة لامين جمال عند استدعائه لمنتخب إسبانيا (فيديو)أعن لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني لائحة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم 2026.

Read more »

ألفاريز يطارد إنجازاً استثنائياً مع الأرجنتين في المونديالواصل الأرجنتيني خوليان ألفاريز ترسيخ مكانته كأحد أهم عناصر منتخب الأرجنتين قبل انطلاق كأس العالم 2026.

Read more »

جمهورية تشيكيا تعود للمونديال بطموح بلوغ الدور الثاني في مجموعة متوازنةتخوض جمهورية تشيكيا منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

Read more »

البوسنة والهرسك تعود إلى المونديال بطموح بلوغ الأدوار الإقصائيةتخوض البوسنة والهرسك منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

Read more »

قطر تبحث عن أول فوز تاريخي في مونديال 2026تخوض قطر منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026 في كرة القدم.

Read more »