وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030

أشاد وزير العدل بالتقدم المحرز في القطاع العدلي ودوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

25 أبريل 2026 - 21:03 | آخر تحديث 25 أبريل 2026 - 21:03 رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي ل رؤية المملكة 2030 لعام 2025.

وأعرب معاليه عن بالغ تقديره لما أظهره التقرير من تقدم ملموس في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة، والأثر الإيجابي المتزايد الذي تركته الرؤية على مختلف جوانب الاقتصاد والمجتمع في المملكة العربية السعودية. وأكد الدكتور الصمعاني أن الإنجازات التي حققها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية ما هي إلا نتاج مباشر للدعم اللامحدود والاهتمام الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين، وللمتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي ولي العهد.

هذا الدعم الملكي السخي كان له بالغ الأثر في تسريع وتيرة التطوير والتحديث في الإجراءات العدلية، ورفع مستوى كفاءة القضاء، وتعزيز الثقة والمصداقية في النظام القضائي. وقد مكن هذا المستوى الرفيع من النضج المؤسسي القطاع العدلي من تحقيق أقصى استفادة من خدماته، وترسيخ دوره الحيوي في تمكين المواطنين، ودعم بيئة الأعمال المزدهرة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن هذه التطورات ليست مجرد تحسينات إجرائية، بل هي تحولات جذرية تهدف إلى بناء نظام عدلي عادل وفعال يواكب تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة. وأوضح معالي وزير العدل أن عملية التحول في القطاع العدلي لم تكن عشوائية، بل اعتمدت على أسس علمية ومنهجية واضحة، بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات القضائية، مرورًا بتسهيل رحلة المستفيدين من الخدمات العدلية، وصولًا إلى الاستثمار الأمثل في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.

وقد تجسد هذا التحول في أرقام ملموسة، حيث بلغت نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلكترونيًا 91%، وذلك من خلال توفير أكثر من 140 خدمة متنوعة عبر المنصات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إكمال رقمنة الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ بشكل كامل بنسبة 100%، مما يشمل الأحكام القضائية، وإجراءات التبليغ، وطلبات التنفيذ. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تنفيذ 96% من الجلسات القضائية عن بُعد، مما ساهم في توفير الوقت والجهد على القضاة والمحامين والمواطنين على حد سواء.

كما تمكن القطاع العدلي من خفض متوسط مدة إصدار الوكالات إلى حوالي 5 دقائق فقط، وهو ما يعكس الكفاءة العالية والسرعة في إنجاز المعاملات، ويعزز سهولة الوصول إلى العدالة للجميع. وأضاف الدكتور الصمعاني أن هذه الإنجازات المتميزة تأتي في إطار منظومة شاملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تقودها رؤية المملكة 2030، تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

هذه الإصلاحات أسهمت بشكل كبير في رفع مستوى موثوقية التعاملات التجارية والقانونية، وتعزيز البيئة العدلية والتجارية بشكل عام، وهو ما انعكس إيجابًا على تقدم المملكة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد معاليه أن هذا التطور المستمر يعزز تحقيق العدالة الناجزة من خلال وضوح الإجراءات، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، وكفاءة إنفاذ الحقوق، وتوسيع نطاق الوقاية من النزاعات، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهارًا.

إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة عمل، بل هي رؤية شاملة لمستقبل المملكة، والقطاع العدلي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، وملتزم بتحقيق أهدافها الطموحة. إن التزام القطاع العدلي بتطبيق أحدث التقنيات وتطوير الإجراءات يهدف إلى تقديم خدمات عدلية متميزة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز الثقة في النظام القضائي. وسيواصل القطاع العمل بجد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، بما يساهم في بناء مستقبل مشرق للمملكة العربية السعودية





