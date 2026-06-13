وزير الصناعة والثروة المعدنية ي عقد اجتماعين في كازاخستان

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف اجتماعين في أستانا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في كازاخستان، بحث خلالهما تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف اجتماعين في أستانا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في كازاخستان، بحث خلالهما تعزيز العلاقات ال اقتصاد ية وتوسيع الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتبادل الخبرات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعين ثنائيين في العاصمة الكازاخستانية أستانا، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية كازاخستان، بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر. جمع الاجتماع الأول الوزيرَ الخريّف بنائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية جاسلان مادييف، إذ تناول الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، مع التأكيد على دور التقنيات الحديثة في رفع كفاءة هذين القطاعين وتعزيز تنافسيتهما.

واستعرض الاجتماع جهود المملكة العربية السعودية في تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وبناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتُسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، بما يُسهم في تحسين كفاءة الإنتاج في المنشآت الصناعية والتعدينية. وفي الاجتماع الثاني، التقى الوزير الخريّف بوزير الخارجية الكازاخستاني يرميك كوشرباييف، وتناولت المباحثات فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين، فضلاً عن سبل تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الكازاخستانية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى كازاخستان، الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030





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بندر الخريّف، كازاخستان، تعزيز العلاقات الاقتصادية

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