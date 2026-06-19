وزير التجارة التركي: نستهدف رفع التبادل التجاري مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار

تصريحات وزير التجارة التركي خلال المنتدى التركي الإيطالي للأعمال في إسطنبول حول الشراكة الاقتصادية والاستثمارات والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن حجم التبادل التجاري بين تركيا و إيطاليا يصل حاليا إلى حوالي 30 مليار دولار، مؤكدا سعي البلدين لرفعه إلى 40 مليار دولار في المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في حفل ختام المنتدى التركي الإيطالي للأعمال الذي انعقد في قصر البندقية بمنطقة بيه أوغلو في إسطنبول، بمشاركة واسعة من المؤسسات الاقتصادية والتجارية以及رجال الأعمال من كلا البلدين. ووصف بولاط مرحلة عقد المنتدى بأنها واعدة للغاية في مسار العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن الشراكة الاقتصادية بين تركيا وإيطاليا تعتبر من أقوى الشراكات وأكثرها ديناميكية في منطقة البحر المتوسط، وتستند إلى تاريخ طويل من الثقة المتبادلة وتكامل القدرات الصناعية.

وذكر الوزير التركي أن أكثر من 1600 شركة إيطالية تنشط في السوق التركي منذ عقود، وبعضها يعود وجودها إلى العهد العثماني، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية المتراكمة في تركيا يقترب من 3.5 مليار دولار، وتغطي قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والسيارات والتمويل والأدوية والكيماويات. كما ناقش بولاط الشركات الاستراتيجية المشتركة، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكدا أن التعاون في هذا القطاع يساهم في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وفي شأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد بولاط على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وأعرب عن أمله في أن تُشمَل تركيا في إطار مشروع 'صنع في الاتحاد الأوروبي'، محذرا من أن استبعادها قد يؤثر سلبا على سلاسل الإنتاج والصناعة في أوروبا وتركيا معا، مؤكدا ثقته في استمرار الدعم الإيطالي لتعزيز التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي





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