وزير الخارجية السعودي يهنئ نظيره البرتغالي بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن الدولي

اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية البرتغالي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال ، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً ودياً مع نظيره البرتغال ي، السيد باولو رانجيل.

وقد تركز هذا الاتصال في مقامه الأول على تقديم التهنئة الرسمية لجمهورية البرتغال بمناسبة انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدورة التي تمتد بين عامي 2027 و 2028. ويأتي هذا الانتخاب ليعكس الثقة الدولية في قدرة البرتغال على المساهمة الفعالة في إدارة القضايا العالمية الملحة، حيث أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تطلعات المملكة لتعزيز آليات التنسيق المشترك بين الرياض وليشبونة، بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

إن هذا التواصل يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في بناء شراكات متينة مع كافة القوى الدولية الفاعلة لضمان بيئة عالمية يسودها السلام والوئام. ومن جانب آخر، تناول الاتصال الهاتفي أبعاداً أوسع تتعلق بالتعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والبرتغال في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. فقد شدد الجانبان على أهمية تعميق الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، والعمل على تطويرها لتواكب التحديات الراهنة التي يواجهها المجتمع الدولي.

إن التنسيق بين المملكة، بصفتها ثقلاً اقتصادياً وسياسياً في منطقة الشرق الأوسط، والبرتغال، كعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن مستقبلاً، يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز التجارة البينية، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. كما ناقش الوزيران كيفية توظيف هذه العلاقة لتعزيز الحوار بين الثقافات ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، مؤكدين أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات التي تعصف بالعديد من مناطق العالم، مع التركيز على ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي في كافة النزاعات القائمة.

وفيما يتعلق بالمستجدات الإقليمية، فقد شهد الاتصال مناقشات مستفيضة حول القضايا الراهنة التي تؤثر على استقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط. وقد أكد الأمير فيصل بن فرحان على موقف المملكة الثابت في دعم الحلول السلمية للنزاعات، ودعوة كافة الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض بدلاً من التصعيد العسكري.

كما تم التطرق إلى دور مجلس الأمن الدولي في معالجة القضايا الإنسانية والسياسية المعقدة، حيث تطلع الجانبان إلى أن تلعب البرتغال دوراً بناءً ومتوازناً خلال فترة عضويتها في المجلس، بما يضمن تحقيق عدالة دولية شاملة. إن التركيز على القضايا المشتركة يعكس إدراك البلدين بأن الاستقرار في منطقة واحدة يؤثر بالضرورة على الاستقرار في مناطق أخرى، مما يجعل التنسيق الدبلوماسي ضرورة ملحة وليس مجرد خيار.

وبحث الوزيران أيضاً سبل تعزيز التعاون في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي والمائي عالمياً، وهو ملف يحظى باهتمام كبير من القيادة في كلا البلدين لضمان مستقبل مستدام. وختاماً، أكد الوزيران في نهاية الاتصال على استمرارية التواصل والتشاور الوثيق لمتابعة كافة الملفات التي تم طرحها. إن هذا الاتصال لا يمثل مجرد بروتوكول دبلوماسي للتهنئة، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء جسور من الثقة المتبادلة بين المملكة العربية السعودية والدول الأوروبية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوى لترجمة هذه التفاهمات إلى اتفاقيات ملموسة تخدم شعبي البلدين. إن رؤية المملكة 2030 تضع الانفتاح على العالم وبناء شراكات دولية متوازنة في مقدمة أولوياتها، وهو ما يتجلى بوضوح في هذا التوجه نحو تعزيز العلاقة مع البرتغال.

وبذلك، يظل العمل المشترك هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً للأجيال القادمة، بعيداً عن النزاعات والتوترات التي قد تعيق مسيرة التنمية البشرية والاقتصادية على مستوى العالم أجمع، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية الوقائية في منع تفاقم الأزمات





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المملكة العربية السعودية البرتغال مجلس الأمن فيصل بن فرحان العلاقات الدبلوماسية

United States Latest News, United States Headlines