وزير الحرس الوطني يرعى تخريج الدفعة الـ42 من طلبة بكالوريوس العلوم العسكرية بكلية الملك خالد العسكرية

برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، شهدت كلية الملك خليد العسكرية حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين الـ37، حيث ألقى قائد الكلية كلمة ترحب بالحضور، وألقى خريجون كلمة شكر للوزير، وأقيّم عرض عسكري، وتسلمت الراية، وردد الخريجون قسم الولاء، وأعلنت النتائج وتم تكريم المتفوقين، وعرض فيلم عن شهداء الواجب.

شهد حفل تخريج الدفعة الـ42 من طلبة برنامج بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة التأهيل العسكري للضباط الجامعيين الـ37 ب كلية الملك خالد العسكرية ، برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، حيث كان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، وقائد الكلية اللواء الركن سعود بن ناصر آل زيد.

بدأ الحفل بعزف السلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد الكلية كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد برعاية الوزير، مؤكداً أن المناسبة تجسد ثمرة العمل والعطاء وتجدد عهد الوفاء والولاء. وألقى الطالب العسكري يزن بن حامد الحارثي كلمة الخريجين التي عبرت عن شكرهم للوزير على رعايته الحفل، وأعلنت جاهزيتهم للانضمام إلى زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن.

ثم شهد الحضور عرضاً عسكرياً عاماً أظهر مهارات عالية ومستوى متقدم من التدريب والانضباط لدى الطلاب، تلاه مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ورواّد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد الركن خالد بن بركات الجوير. بعد ذلك أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد الركن ناصر بن دحيم بن سعيدان النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين، حيث كرّم الوزير الطلبة المتفوقين، وحصل على المركز الأول في المجموع العام الطالب العسكري يزن بن حامد بن علي الحارثي، و souvenir جائزته سيفاً مذهبياً.

كما شهد سموه عرضاً مرئياً عن شهداء الواجب تضمّن أسماء طلبة الكلية من أبناء الشهداء والمصابين، الذين عبّروا عن سعادتهم بالسير على خطى آبائهم في الدفاع عن تراب الوطن، وأبدوا استعدادهم لتقديم أرواحهم فداءً للوطن





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